Il catalogo di ottobre 2025 su Xbox Game Pass si arricchisce di una proposta tanto insolita quanto affascinante: è stato confermato infatti l'arrivo fin dal day-one di Bounty Star, un titolo che promette di rivoluzionare il genere mech attraverso una fusione audace tra combattimenti robotici, agricoltura e costruzione di basi.

Sviluppato con l'ambizione di superare i confini tradizionali dei giochi di meccanismi, questo progetto rappresenta una scommessa creativa che potrebbe ridefinire le aspettative dei giocatori: come segnalato da Game Rant, la data di lancio è stata ufficialmente fissata per il 23 ottobre, confermando l'ingresso del titolo nel catalogo del servizio in abbonamento (che trovate su Amazon) in dal primo giorno di disponibilità.

La strategia di Microsoft per il mese di ottobre sembra puntare tutto sulla diversificazione e sulla qualità dell'offerta: tra i giochi già confermati ricordiamo infatti che troviamo Ball x Pit il 15 ottobre, seguito da Keeper di Double Fine il 17, per poi lasciare spazio al tanto atteso Ninja Gaiden 4 il 21 ottobre. La settimana si concluderà con il debutto simultaneo di Bounty Star e Moonlighter 2 il 23, prima del gran finale con The Outer Worlds 2 programmato per il 29 ottobre.

In Bounty Star, i giocatori non si limiteranno a pilotare i loro mech personalizzabili in combattimenti adrenalinici, ma dovranno anche dedicarsi alla coltivazione di terreni e alla costruzione di strutture difensive: questa combinazione rappresenta una scommessa coraggiosa in un settore notoriamente di nicchia, dove l'innovazione è spesso sacrificata in favore di formule consolidate.

Di seguito vi lasciamo alla descrizione ufficiale del gioco, fornita dagli sviluppatori all'interno delle rispettive pagine ufficiali:

Bounty Star è un gioco d'azione 3D con visuale in terza persona che unisce scontri tra mech e personalizzazione attraverso attività di coltivazione e potenziamento della base. Impersona un ex soldato di nome Clem, devastata ma dirompente, una veterana, combattente dotata e pilota esperta.

Clem tenta di scrollarsi di dosso la vergogna e il senso di colpa per il suo passato diventando una valida alleata del bene nel Red Expanse, una versione post-post-apocalittica del Sud-Ovest americano.