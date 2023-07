Xbox Game Pass, c'è un gioco "controverso" che gli utenti consigliano di scaricare prima che venga rimosso

Gli abbonati a Xbox Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate perderanno l'accesso a cinque giochi la prossima settimana, ossia il 31 luglio.

Tutti gli abbonati a Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) sanno che di tanto in tanto sono costretti a salutare vari titoli, pronti a fare spazio ad altri.

Ora, dopo che il servizio in abbonamento ha già svelato quale sarà il primo gioco gratis di Xbox Game Pass di agosto, è il turno di parlare di un titolo parecchio chiacchierato che sta per dire addio al catalogo.

Se non avete sbirciato la sezione "Leaving Soon" di Xbox Game Pass, sappiate che il 31 luglio abbandoneranno il servizio i seguenti giochi: Dreamscaper (Cloud, Console e PC), Expeditions: Rome (PC), Marvel's Avengers (Cloud, Console e PC), The Ascent (Cloud, Console e PC) e Two Point Campus (Cloud, Console e PC).

Ovviamente, il gioco "controverso" di cui stiamo parlando è proprio Marvel's Avengers che, secondo alcuni abbonati a Xbox Game Pass, dovreste scaricare e giocare prima che sia tardi.

«Devo essere in minoranza perché ho apprezzato molto la campagna degli Avengers», scrive un utente su Reddit (via ComicBook).

«I personaggi sono ben scritti, la storia è buona, il combattimento è appagante e divertente (anche se un po' vuoto). Non appena è finita la campagna e si è passati al 'servizio live' ho lasciato perdere, ma è un gioco divertente se si cerca un titolo d'azione da giocare».

E ancora: «Ho pensato che la campagna principale fosse buona, anche se alla fine si vedeva che cambiava forma rispetto alla visione originale dal punto di vista del gameplay. Tuttavia, direi che la campagna vale la pena e non è molto lunga. Anche il DLC di Black Panther era abbastanza buono».

Insomma, al netto del fallimento del gioco Marvel, sembra proprio che l'avventura di Cap e soci abbia ancora qualcosa da dire.

Senza contare che anche un altro titolo dedicato agli eroi della Casa delle Idee è stato rivalutato molto dopo l'uscita, ma su PS Plus.