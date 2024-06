Xbox Game Pass perde a sorpresa un gioco di agosto: non sarà più gratis

Brutte notizie per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass: uno dei giochi gratis che sembrava essere stato confermato in arrivo ad agosto al day-one ci "ripensa" e sarà disponibile soltanto a pagamento.

Si tratta di SteamWorld Heist 2, secondo capitolo della serie strategica a turni ambientata nel celebre universo creato da Image & Form Games.

Come segnalato da XboxEra, il titolo di Thunderful Development era stato annunciato in arrivo sul servizio in abbonamento (che trovate su Amazon) lo scorso 20 aprile, con un logo presente nel trailer ufficiale.

Ma non solo: anche gli account ufficiali del publisher e dedicati al gioco avevano sottolineato che il titolo era in arrivo su Xbox Game Pass fin dal day-one, che ricordiamo essere previsto l'8 agosto 2024.

Nelle scorse ore c'è stato però un clamoroso dietrofront da parte del publisher: ogni menzione relativa a Xbox Game Pass è stata improvvisamente rimossa, inclusi i post ufficiali sui canali social.

XboxEra ha deciso dunque di contattare i PR di SteamWorld Heist 2, ricevendo conferma che il logo del servizio in abbonamento era stato incluso «inavvertitamente» nel trailer ufficiale.

Se fosse stato soltanto un incidente verificatosi una volta e corretto pochi istanti dopo sarebbe stato sicuramente comprensibile, ma lo è molto meno non accorgersi di nulla per due mesi e addirittura pubblicizzare la sua inclusione sui canali social, prima di questo clamoroso dietrofront.

Un "errore" dunque davvero difficile da spiegare, ma resta il fatto che per gli utenti Xbox Game Pass c'è solo una cosa che ha importanza: SteamWorld Heist 2 non sarà disponibile gratis al day-one il prossimo agosto.

Vedremo dunque quale sarà la lista completa di giochi gratis che ci attendono, dopo questo passo indietro: vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Nel frattempo, se volete comunque esplorare la saga di Image & Form, vi segnaliamo i gradevolissimi metroidvania SteamWorld Dig 1 e 2, aggiunti proprio pochi giorni fa al catalogo.