Xbox Store, sconti fino al 95% di inizio luglio: ecco i migliori

Il mese di luglio inizia con le "bollenti" nuove offerte settimanale di Xbox Store: anche questo martedì siamo pronti a segnalarvi i migliori sconti proposti per i videogiochi digitali sulle console di casa Microsoft.

Anche questa settimana potremo trovare offerte particolarmente generose, che possono arrivare fino al 95%: tra i nuovi giochi in offerta segnaliamo in particolar modo Dragon's Dogma 2, l'ambizioso action RPG di Capcom che ha conquistato il mercato solo qualche mese fa.

Come sempre, vi ricordiamo che alcune delle offerte disponibili in catalogo fanno parte delle Promozioni Gold, riservate cioè esclusivamente agli utenti iscritti a Game Pass Core e Ultimate (lo trovate su Amazon).

Per la maggior parte degli oltre 970 giochi in offerta non dovrebbero però insorgere particolari problemi: di seguito trovate una nostra selezione con i migliori sconti di Xbox Store.

Xbox Store: migliori giochi in offerta

Alien Isolation: The Collection a 12,49€ - Sconto del 75%

a 12,49€ - Sconto del 75% Amnesia: Collection a 2,99€ - Sconto del 90%

a 2,99€ - Sconto del 90% A Plague Tale Bundle a 31,99€ - Sconto del 60%

a 31,99€ - Sconto del 60% Assassin's Creed Mythology Pack a 37,99€ - Sconto dell'80%

a 37,99€ - Sconto dell'80% Assassin's Creed: The Ezio Collection a 14,99€ - Sconto del 70%

a 14,99€ - Sconto del 70% BioShock Remastered a 7,99€ - Sconto del 60%

a 7,99€ - Sconto del 60% Borderlands 3: Next Level Edition a 11,24€ - Sconto dell'85%

a 11,24€ - Sconto dell'85% Castlevania: Lords of Shadow a 6,59€ - Sconto del 67%

a 6,59€ - Sconto del 67% Cult of the Lamb: Cultist Edition a 17,99€ - Sconto del 40%

a 17,99€ - Sconto del 40% Darksiders Fury's Collection: War and Death a 9,99€ - Sconto del 75%

a 9,99€ - Sconto del 75% Dead Rising 4 a 47,99€ - Sconto dell'85%

a 47,99€ - Sconto dell'85% Dragon's Dogma 2 a 52,49€ - Sconto del 30%

a 52,49€ - Sconto del 30% F1 24 Champions Edition a 59,99€ - Sconto del 40%

a 59,99€ - Sconto del 40% Hades a 12,49€ - Sconto del 50%

a 12,49€ - Sconto del 50% Killing Floor 2 a 1,49€ - Sconto del 95%

a 1,49€ - Sconto del 95% LIMBO a 0,99€ - Sconto del 90%

a 0,99€ - Sconto del 90% Marvel's Midnight Suns Digital+ a 19,99€ - Sconto del 75%

a 19,99€ - Sconto del 75% Metal Gear Solid V: The Definitive Experience a 17,99€ - Sconto del 40%

a 17,99€ - Sconto del 40% Raccoon City Edition (RE 2+3) a 14,99€ - Sconto del 75%

a 14,99€ - Sconto del 75% Resident Evil 4 Gold Edition a 39,99€ - Sconto del 20%

a 39,99€ - Sconto del 20% STALKER: Legends of the Zone Trilogy a 27,99€ - Sconto del 30%

a 27,99€ - Sconto del 30% Stray a 19,49€ - Sconto del 35%

a 19,49€ - Sconto del 35% The Dark Pictures Anthology: Season One a 39,99€ - Sconto del 60%

a 39,99€ - Sconto del 60% The Evil Within 2 a 7,99€ - Sconto del 77%

a 7,99€ - Sconto del 77% Wizard with a Gun: Deluxe Edition a 14,99€ - Sconto del 50%

Chiariamo ancora una volta che si tratta esclusivamente di una selezione parziale e che, per ovvi motivi, abbiamo dovuto tralasciare alcuni titoli altrettanto interessanti: vi consigliamo dunque di consultare la lista completa al seguente indirizzo.