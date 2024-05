Xbox Game Pass, 2 nuovi giochi gratis al day-one disponibili da oggi

Il fine settimana degli utenti iscritti a Xbox Game Pass si preannuncia decisamente interessante, dato che a partire da oggi sarà possibile scaricare ben 2 nuovi giochi gratis direttamente al day-one.

Chiaramente si tratta di produzioni minori rispetto al vero big del mese, ovvero Hellblade 2 — qui la nostra recensione — ma sono comunque due novità inedite dal panorama indie che vengono rese disponibili senza costi aggiuntivi fin dal lancio.

Da oggi 23 maggio gli utenti potranno scaricare Galacticare e Hauntii, due produzioni estremamente diverse tra loro ma adatte a chi cerca esperienze decisamente più leggere e insolite rispetto al titolo di Ninja Theory.

In Galacticare dovrete gestire una compagnia intergalattica di assistenza sanitaria, accogliendo diverse specie aliene nei vostri ospedali per curarle dei loro malanni — per un compenso ragionevole, naturalmente.

Potrete divertirvi sia negli scenari pensati per la modalità storia che divertirvi liberamente nella variante Sandbox, costruendo così il vostro ospedale spaziale dei sogni.

Hauntii è invece un'affascinante avventura che ci farà vestire i panni di un fantasma ingenuo ma coraggioso: potrete possedere gli abitanti e l'ambiente trovando diverse soluzioni per risolvere enigmi impegnativi e combattimenti vari.

Quest'avventura presenta uno stile artistico interamente disegnato a mano con una tavolozza bicolore, che conferisce a questa produzione una grafica decisamente unica e memorabile.

Ricordiamo che entrambi i nuovi giochi gratis saranno disponibili su PC e su console: Hauntii sarà scaricabile anche su Xbox One, mentre Galacticare è esclusivamente disponibile su Xbox Series X|S.

Inoltre, se siete iscritti a Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) potrete accedere anche alle versioni Cloud su tutti i vostri dispositivi preferiti compatibili.

I nuovi giochi gratis dovrebbero essere sbloccati ufficialmente nel tardo pomeriggio odierno: tenete d'occhio come sempre le vostre app ufficiali per essere pronti al download fin da subito.

Nel frattempo, vi ricordiamo anche di tenere d'occhio la lista dei giochi in uscita, dato che ben 6 titoli lasceranno Xbox Game Pass a fine maggio.