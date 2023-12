Far Cry 6 è disponibile da oggi su Game Pass

Xbox Game Pass continua ad offrire videogiochi gratis di ogni tipo e nel caso vogliate provare Far Cry 6 lo potete fare da oggi, gratis, con un abbonamento al servizio di Microsoft.

Il catalogo del servizio Xbox continua ad ingrandirsi con tantissimi titoli, stavolta decisamente importanti, e già sappiamo almeno i primi giochi che arriveranno a gennaio, visto che sono stati comunicati di recente dall'azienda.

Prima dell'inizio del 2024, però, i giocatori abbonati possono godersi Far Cry 6 nella sua versione completa con l'abbonamento a Xbox Game Pass, a partire da oggi.

Nonostante non sia una rivoluzione, il sesto capitolo della saga più reboante di Ubisoft è interessante da provare perché, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, «per i fan del franchise il divertimento è assicurato, mentre chi non ha mai apprezzato lo stile degli open world ipertrofici in cui perdersi, non cambierà di certo idea proprio adesso».

Se volete scoprire l'effetto che fa andare in giro per Yara a far esplodere tutto e tutti nei panni di un rivoluzionario, potete scaricare Far Cry 6 da questo indirizzo oppure direttamente dall'app Xbox su console e PC.

L'arrivo di Far Cry 6 su Xbox Game Pass è un ottimo modo per recuperare il titolo dopo che Ubisoft ha deciso di guardare avanti. Il sesto capitolo è infatti concluso definitivamente e non avrà più aggiornamenti, mentre aspettiamo di capire se e quando ci sarà un Far Cry 7 nel prossimo futuro.

Sarà interessante capire se questo tipo di giochi faranno parte del nuovo tier di Game Pass, quello "economico" di cui si è parlato di recente che potrebbe essere addirittura gratuito ma con delle pubblicità.

Se volete giocare Far Cry 6 ma non possedete una Xbox Series X|S, potete comunque acquistare il titolo Ubisoft su Amazon al miglior prezzo in versione PS5.