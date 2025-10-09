Il weekend per i possessori di Xbox si preannuncia ricco di opportunità gratuite grazie al ritorno degli Xbox Free Play Days, che questa volta propone una selezione particolarmente variegata di titoli. L'iniziativa Microsoft consente ai giocatori di accedere senza costi aggiuntivi a diversi giochi, offrendo la possibilità di scoprire nuove esperienze o testare prodotti prima di un eventuale acquisto. La novità più interessante di questa tornata è rappresentata dall'arrivo simultaneo di una prova gratuita di Call of Duty: Black Ops 6, disponibile per tutti gli utenti Xbox senza alcuna restrizione.

Il catalogo di questo fine settimana spazia tra generi completamente diversi, dimostrando la volontà di Microsoft di soddisfare le preferenze più disparate della propria community. Tra i titoli disponibili spicca AEW Fight Forever, il simulatore di wrestling che porta sul ring le star della All Elite Wrestling, mentre gli appassionati di sport estremi potranno lanciarsi nelle avventure di Riders Republic. Per chi preferisce esperienze più rilassanti, Dovetail Games Euro Fishing offre sessioni di pesca virtuale nelle acque europee.

L'offerta include anche Grounded 2, che catapulta i giocatori in un mondo dove la sopravvivenza avviene in dimensioni microscopiche, e Kingdom Two Crowns, strategico che unisce pixel art e meccaniche di gestione del regno. Completa la rosa Under the Waves, avventura sottomarina che combina esplorazione e narrativa in un'ambientazione suggestiva.

La vera sorpresa di questa iniziativa è rappresentata dalla disponibilità dell'intera campagna di Call of Duty: Black Ops 6 in modalità gratuita. A differenza degli altri titoli degli Xbox Free Play Days, che solitamente richiedono un abbonamento attivo a Xbox Game Pass nelle sue varie declinazioni, questa prova speciale è accessibile a chiunque possieda una console Xbox. Si tratta di un'opportunità unica per immergersi nella nuova avventura single-player del franchise senza alcun costo, permettendo di valutare appieno la qualità del prodotto.

L'accesso ai giochi rimane semplice e immediato attraverso lo store Xbox, dove basta cercare il titolo desiderato e selezionare l'opzione di prova gratuita o installazione inclusa con Game Pass. La durata standard di queste prove si estende fino alla tarda serata di domenica, anche se alcuni titoli potrebbero presentare tempistiche differenti che verranno specificate man mano che le informazioni si renderanno disponibili.