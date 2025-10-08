Il panorama videoludico di metà ottobre si prepara ad accogliere una ventata di novità che spaziano dai classici rivisitati alle produzioni più innovative. Microsoft ha svelato l'arrivo di diversi titoli su Game Pass, con un mix che comprende simulatori gestionali, avventure narrative e action frenetici. La piattaforma continua la sua strategia di diversificazione dell'offerta, puntando tanto sui day-one quanto sui ritorni di franchise storici.

Tra le aggiunte più significative spiccano le Enhanced Edition di Baldur's Gate e Baldur's Gate II, che dal 9 ottobre arricchiranno il catalogo PC di Game Pass. Questi titoli rappresentano oltre 100 ore di avventura RPG, dove ogni scelta può cambiare il corso della storia. La serie bioware torna così a disposizione di una nuova generazione di giocatori, mantenendo intatto il fascino che l'ha resa leggendaria.

Il 21 ottobre sarà invece la volta di Ninja Gaiden 4, disponibile dal day-one per gli abbonati. Il franchise che ha definito gli standard dell'hack and slash ritorna con un nuovo capitolo che promette di combinare l'eredità storica della serie con meccaniche innovative e combattimenti ad alta intensità.

Tra le proposte più originali figura BALL x PIT, un peculiare mix tra brick-breaking e survival roguelite che arriva il 15 ottobre. Il titolo combina elementi di costruzione di basi con combattimenti contro orde di nemici, utilizzando palle rimbalzanti come arma principale. Sempre nella stessa data, The Grinch: Christmas Adventures porta un tocco festivo con un platform che reinterpreta il celebre personaggio del Dr. Seuss.

Particolarmente interessante appare Keeper, in arrivo il 17 ottobre da Lee Petty e Double Fine Productions. Questa avventura narrativa si distingue per essere raccontata interamente senza parole, seguendo le vicende di un faro dimenticato che si risveglia e intraprende un viaggio inaspettato accompagnato da un uccello marino.

Gli appassionati di simulazione potranno già tuffarsi in Supermarket Simulator, disponibile da oggi su tutte le piattaforme Game Pass. Il titolo permette di gestire ogni aspetto di un supermercato, dalla disposizione dei prodotti sugli scaffali alla gestione del personale, fino alla lotta contro i taccheggiatori.

Per chi cerca esperienze più sociali, il 16 ottobre arriverà Pax Dei, un MMO sandbox ambientato in un'epoca medievale dove miti e magia sono realtà tangibili. Il gioco punta sulla costruzione di una comunità virtuale dove migliaia di giocatori possono interagire, costruire e creare le proprie storie.

Mentre nuovi titoli fanno il loro ingresso, altri si preparano a lasciare il servizio il 15 ottobre. COCOON e Core Keeper, due delle aggiunte più apprezzate degli scorsi mesi, usciranno dal catalogo insieme a Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed. Gli abbonati interessati potranno acquistarli con uno sconto fino al 20% per continuare a giocarci anche dopo la rimozione dal servizio.

L'aggiornamento di metà ottobre conferma la strategia Microsoft di mantenere il Game Pass in costante evoluzione, bilanciando l'arrivo di novità assolute con il recupero di classici e la rotazione dei contenuti disponibili.