Xbox, disponibili i nuovi giochi gratis del fine settimana: c'è Dragon Ball

Tutti gli utenti Xbox possono già scaricare da questo momento i nuovi giochi gratis del fine settimana offerti da Free Play Days, pensati — almeno per la maggior parte — per essere giocati anche in compagnia dei vostri amici.

Ricordiamo che le giornate di gioco gratuito sono uno dei tanti vantaggi riservati agli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) o Xbox Live Gold, disponibili dunque solo per chi gioca con le console di casa Microsoft.

Come appositamente annunciato dal blog ufficiale, sono già disponibili da adesso ben 4 titoli gratuiti, tra i quali è disponibile anche uno dei più apprezzati adattamenti videoludici di Dragon Ball.

Questo weekend potrete infatti divertirvi con Just Die Already, Dragon Ball Xenoverse 2, Hunting Simulator 2 e Overcooked All You Can Eat: tutti titoli particolarmente diversi l'uno dall'altro, ma perfetti per divertirvi con la vostra console durante il weekend.

Se possedete un account attualmente iscritto ad uno dei servizi in abbonamento aderenti all'iniziativa, potete scaricare i nuovi giochi gratuiti cercandoli direttamente dalle vostre console o, in alternativa, procedendo tramite le seguenti pagine ufficiali via browser:

Ricordiamo che tutte le prove gratuite saranno disponibili fino a domenica 14 maggio: a partire dalla prossima settimana, sarà necessario acquistare queste produzioni per poter continuare a giocarci e mantenere i vostri progressi.

Restando in tema di giochi gratis scaricabili su Xbox, vi ricordiamo che proprio a partire dalla scorsa giornata è stato reso disponibile un nuovo gioco di ruolo a turni su Game Pass al day-one.

Gli utenti iscritti a Game Pass Ultimate potranno inoltre giocarsi il gioco calcistico più popolare di sempre a partire dalla prossima settimana: FIFA 23 sarà infatti incluso gratis tramite EA Play.

La casa di Redmond ha anche annunciato un nuovo aggiornamento firmware per Xbox Series X e Series S: abbiamo riepilogato per voi tutte le novità nella nostra notizia dedicata.