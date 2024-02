Xbox Cloud presto supporterà anche tutti i vostri giochi già acquistati

Xbox Cloud Gaming sta per espandersi con un'altra grande novità in arrivo, molto interessante per chi ha acquistato tanti giochi sulle console di casa Microsoft.

Il servizio in streaming fino ad oggi permette infatti soltanto di accedere alla maggior parte dei titoli già presenti su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), ma non ai videogiochi che avete effettivamente acquistato, se questi non sono già inclusi nell'abbonamento.

Phil Spencer non ha mai nascosto di espandere questa funzionalità anche a tutti i giochi del catalogo degli utenti e quest'anno potrebbe essere decisamente quello giusto.

Il 2024, oltre ad essere l'anno in cui potrebbe arrivare uno store mobile ufficiale, dovrebbe vedere anche questa nuova grande aggiunta: a segnalarlo è stato lo stesso Phil Spencer... in risposta ai messaggi privati di un utente su Xbox.

Windows Central ha confermato l'autenticità delle risposte, per quanto sia decisamente curiosa la modalità con cui siano arrivate, in cui il capo di Xbox specifica che quest'anno «dovrebbe» essere aggiunta la compatibilità dei giochi già acquistati su Xcloud.

L'assenza di questa funzionalità crea problemi soprattutto nel caso di giochi che stanno per lasciare il servizio — a tal proposito, questo fine mese ci dirà addio solo un JRPG — dato che, anche dopo averli acquistati, non sarebbe comunque più possibile giocarli in streaming ovunque si voglia.

Speriamo dunque che ci siano davvero buone notizie in vista nel corso dell'anno, in linea con quello che è sempre stato l'obiettivo di Xbox: portare i videogiochi su ogni schermo possibile.

Ovviamente continueremo a monitorare la situazione e vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine qualora arrivassero ulteriori novità in merito.

Chissà che l'occasione giusta per annunciare questa nuova feature non possa essere un nuovo evento dedicato: Microsoft ha già confermato l'arrivo di un nuovo Xbox Showcase, previsto per il prossimo mese di giugno.