Xbox celebra Indiana Jones con una nuova console "da museo"

Una delle strategie più iconiche di Xbox per promuovere le sue console è sicuramente la realizzazione di versioni limitate a tema con giochi o altre produzioni in uscita, sfortunatamente in quantità estremamente ridotta e non disponibili per l'acquisto.

Anche questa volta, la casa di Redmond ha deciso di realizzare una console preziosa e che "appartiene a un museo", per celebrare l'imminente uscita di Indiana Jones e l'Antico Cerchio sulle console Xbox Series X|S, disponibile al day-one su Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon).

Come annunciato su Xbox Wire, si tratta di un'edizione limitata di Series X di colore oro e un controller a tema, con un look in similpelle impreziosito da pulsantiere e joystick che richiamano oro e gioielli preziosi.

Il tutto incastonato in una speciale puzzle box, che potrà poi essere aperta per scoprire il "tesoro nascosto": la Xbox Series X a tema Indiana Jones.

Se speravate di poterla acquistare a breve in negozio, dobbiamo darvi una brutta notizia: la console sarà messa in palio soltanto tramite eventi speciali nei Microsoft Experience Center, situati a Londra, Sydney e New York.

I giocatori saranno invitati a immedesimarsi in Indiana Jones e risolvere un puzzle appositamente costruito: i vincitori saranno poi inseriti nei consueti sweepstakes, dai quali saranno estratti i fortunati che potranno portarsi a casa la console.

Nel caso non possiate — comprensibilmente, aggiungiamo noi — intraprendere questo viaggio, Microsoft ci informa che ci sarà un'altra possibilità di vincere la console tramite un'estrazione che si svolgerà sui canali social ufficiali di Bethesda.

Tuttavia, dobbiamo informarvi che questo tipo di estrazioni limitano spesso i paesi che possono partecipare: non sappiamo dunque se anche i giocatori italiani potranno partecipare a questa iniziativa.

Di sicuro, chiunque sarà abbastanza fortunato da portarsi a casa questa console avrà un pezzo da museo che farà provare invidia al celebre archeologo.

In attesa che Indiana Jones e l'Antico Cerchio sia disponibile su Xbox Game Pass, cogliamo l'occasione per segnalare agli abbonati che è già disponibile l'ultimo gioco gratis di metà mese.