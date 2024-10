Xbox Game Pass, disponibile da ora l'ultimo gioco gratis di metà ottobre

La line-up della prima metà di ottobre 2024 per il catalogo di Xbox Game Pass si è ufficialmente conclusa pochi istanti fa: il servizio in abbonamento ha infatti già reso disponibile il quinto gioco gratis del mese, l'ultimo tra quelli attualmente annunciati in arrivo.

Si tratta anche di uno dei più intriganti di questa prima metà del mese: stiamo parlando infatti di Inscryption, l'inquietante roguelike deckbuilder che unisce horror psicologico ed enigmi in stile escape-room.

Una produzione assolutamente originale, in grado di sfruttare quelle che sono le "semplici" meccaniche di un gioco di carte per raccontare una storia coinvolgente, ricca di colpi di scena e in grado di mettere sempre sull'attenti i giocatori: non a caso il nostro Daniele Spelta scelse di premiarlo con un meritatissimo 8.5/10, nella recensione dedicata.

In occasione del suo imminente terzo anniversario, i giocatori iscritti a Xbox Game Pass potranno già iniziare a scaricare gratuitamente Inscryption senza alcun tipo di costo aggiuntivo, sia su PC che su console.

Il titolo sviluppato da Daniel Mullins è stato reso disponibile a partire dal piano Standard, ma ovviamente è disponibile anche per gli abbonamenti PC e Ultimate (lo trovate su Amazon).

Chi è iscritto al piano Ultimate, come spesso accade, potrà approfittare anche di una speciale versione in Cloud, così da poter iniziare a giocare subito non solo senza aver bisogno di effettuare alcun download, ma di avviare la partita anche sui dispositivi in mobile attraverso lo streaming.

Non possiamo che iniziare fin da subito ad augurarvi buon divertimento con il vostro nuovo gioco gratis su Xbox Game Pass: continueremo a tenervi come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena scopriremo i prossimi titoli in arrivo sul servizio in abbonamento.

Nel frattempo, cogliamo l'occasione per ricordarvi che a breve lasceranno il servizio ben 5 giochi gratis: vi consigliamo di scaricarli e provarli prima che sia troppo tardi.