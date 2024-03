Toys for Bob dice addio a Xbox: gli autori di Crash e Spyro diventano indie

L'ondata di licenziamenti che sta travolgendo l'industria dei videogiochi sta creando degli inaspettati effetti a catena, come Toys for Bob che ha deciso di abbandonare l'ala protettiva di Microsoft e Activision Blizzard per diventare completamente indipendente.

Lo studio del recente Crash Bandicoot 4 (lo trovate su Amazon) che ha lavorato anche a dei contenuti per Call of Duty Warzone e Crash Team Battle è stato infatti incluso nei 1900 posti di lavoro che sono stati tagliati da Microsoft per la divisione gaming.

Advertisement

Dopo la notizia diffusa dal colosso di Redmond a gennaio scorso, parte di una serie di licenziamenti ormai impressionante per tutta l'industria dei videogiochi, erano arrivate le specifiche concrete dei risultati di queste manovre.

Toys for Bob era infatti all'interno delle aziende scelte da Microsoft per i tagli, tanto che ha deciso di chiudere completamente gli studi fisici e lavorare principalmente da remoto.

Dopo questa serie ravvicinata di notizie è arrivato un aggiornamento direttamente dallo sviluppatore, con una nota ufficiale sul sito in cui comunica la volontà di tornare indipendente.

«Siamo entusiasti di annunciare che Toys for Bob sta diventando uno studio di sviluppo di giochi indipendente!», ha dichiarato l'azienda in apertura di comunicato.

Cosa significa questo, nel concreto? Toys for Bob promette di «portare lo studio e i nostri giochi futuri al livello successivo», ma con il pieno controllo delle proprietà intellettuali.

Tuttavia la rottura con Microsoft non sembra definitiva, come viene specificato nel comunicato:

«Per rendere questa notizia ancora più entusiasmante, stiamo esplorando una possibile partnership tra il nostro nuovo studio e Microsoft. [...] I nostri amici di Activision e Microsoft sono stati estremamente favorevoli alla nostra nuova direzione e siamo fiduciosi che continueremo a lavorare a stretto contatto come parte del nostro futuro.»

Si vociferava anche che in seguito all'acquisizione di Xbox potesse essere al lavoro su un nuovo capitolo di Banjo & Kazooie — voci mai confermate, ovviamente — ma dopo quest'ultimo report il suo destino appare sempre più in bilico.

Vedremo se questo porterà anche all'arrivo di un nuovo Spyro, che in qualche occasione era al centro di alcuni rumor.

Questa notizia ci ricorda, per altro, anche una manovra simile successa a Remedy di recente, che ha ripreso il controllo di... Control dal publisher 505 Games.