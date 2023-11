Wonder Woman, ci sono "brutte" notizie sul gioco

Il gioco di Wonder Woman di Monolith Productions è sparito nell'ombra, dopo l'annuncio nel 2021 ai The Game Awards.

I fan dell'eroina DC, dopo giochi come Injustice 2 Legendary Edition (che trovare a un prezzo basso su Amazon) non hanno avuto più notizie dello standalone dedicato all'alter ego di Diana Prince.

Dopo l'annuncio iniziale, infatti, erano in molti a sperare di vedere in azione Wonder Woman, ma così non è stato.

Ora, dopo la notizia secondo la quale Warner Bros. Games starebbe puntando moltissimo verso i live-service, sembra che anche il gioco dedicato a Wonder Woman farà parte del filone.

Come riportato da Podcast Now (via TheGamer), Warner Bros. Discovery ha pubblicato sulla sua pagina un annuncio di lavoro per un lead software engineer che, alla voce "The Nice to Haves", richiede persone con "Esperienza nella manutenzione di un prodotto software o di un gioco live".

Warner Bros. ha infatti dichiarato solo ieri, 9 novembre, che intende continuare a trasformare i suoi più grandi franchise in giochi live-service, cosa questa che a molti farà storcere il naso.

Ne abbiamo avuto prova con Gotham Knights e Suicide Squad: Kill The Justice League, un cambiamento importante e non troppo gradito rispetto ad esempio ai giochi della serie Arkham.

A questo punto possiamo solo fare delle ipotesi in attesa di una conferma, sebbene vale la pena notare che, a differenza degli altri giochi più recenti dedicati al mondo DC, Monolith non sta adattando le avventure di un gruppo di supereroi, bensì di un'eroina solitaria.

Inoltre, di Wonder Woman non si è mai fatto menzione di elementi multigiocatore, ragion per cui il modo in cui incorporerà la sua natura live-service è ancora più ignoto.

Wonder Woman dovrebbe essere in ogni caso un action-adventure open world, con protagonista l'amata supereroina della DC. Sarà un'avventura single player (ma con il Nemesis System).

La storia sarà originale e sarà ambientata nell'universo narrativo dei fumetti DC Comics (un po' come il prossimo titolo dedicato alla Suicide Squad), dove Diana dovrà combattere per riunire la sua famiglia di Amazzoni e gli umani del mondo moderno.