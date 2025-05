Wizards svela una valanga di nuove carte di Magic x Final Fantasy

Manca poco all'arrivo del set di Magic the Gathering dedicato a Final Fantasy, in una collaborazione storica tra Wizards of the Coast e Square Enix che ha già dato i suoi frutti perché, al momento, questo prodotto si è rivelato essere il set più venduto di sempre della storia del gioco di carte più famoso del mondo.

Già dal suo esordio sulle piattaforme come Amazon avevamo notato che il prodotto era andato soldout, e ora abbiamo l'ufficialità del suo successo.

E, giusto per non fare nulla per far passare l'hype ai giocatori, Wizards e Square hanno mostrato una nuova infornata gigantesca di carte nel corso del PAX East 2025.

Il nuovo set include elementi tratti da tutti i sedici capitoli principali della serie Final Fantasy, con oltre 100 carte creatura leggendaria che raffigurano personaggi, evocazioni e momenti iconici.

Come dichiarato da Zakeel Gordon, produttore esecutivo di Magic, l’intero progetto è nato dalla passione condivisa dei team di Wizards e Square Enix per entrambi i franchise, e si riflette in ogni dettaglio, dalle illustrazioni al design delle carte.

Tra le novità meccaniche spicca Job Select, abilità attivata presente su alcuni equipaggiamenti che richiama il sistema dei lavori della serie.

Fanno il loro debutto anche le Creature Saga, evocazioni leggendarie che si comportano come saghe viventi sul campo di battaglia.

Le carte bifronte tornano in grande stile, rappresentando trasformazioni, minigiochi e snodi narrativi. Le nuove magie con parola chiave tiered offrono tre effetti differenti in base al mana speso, mentre le meccaniche Avventure e Landcycling vengono riproposte con nuove declinazioni.

Il set include anche un foglio bonus intitolato FINAL FANTASY Through the Ages, che celebra artisti storici come Yoshitaka Amano e Tetsuya Nomura, attraverso una selezione di carte dal forte impatto visivo.

Non mancano i mazzi Commander: quattro prodotti precostruiti dedicati a FINAL FANTASY VI, VII, X e XIV, pensati per rappresentare le rispettive storie e personaggi in chiave multigiocatore. Previsti anche tre Secret Lair in arrivo, dei quali verranno rivelati ulteriori dettagli più avanti.

Se volete saperne di più, trovate il resoconto della chiacchierata che ho avuto con i designer di Wizards of the Coast: ecco il nostro SpazioGames Originals.

E non dimenticate la nostra guida al collezionismo, se volete iniziare a capire come portarvi a casa il vostro raccoglitore ideale di Final Fantasy.