Nintendo Switch Online, disponibili da ora 7 nuovi giochi gratis a sorpresa

Nintendo Switch Online ha deciso di offrire con effetto immediato tanti nuovi regali a sorpresa per tutti i suoi fan abbonati, aggiornando il catalogo per NES con ben 7 giochi gratis.

Già da adesso potrete dunque scoprire nuovi grandi classici per la storica console a 8-bit di casa Nintendo, a patto ovviamente di essere iscritti al servizio in abbonamento (che trovate su Amazon).

Ricordiamo che il catalogo NES è disponibile come parte dei bonus per una regolare iscrizione a Nintendo Switch Online: non sarà dunque necessario essere iscritti al Pacchetto Aggiuntivo per approfittare di questi regali.

Di seguito troverete la lista completa con tutti i nuovi giochi gratis aggiunti sul catalogo NES di Switch Online:

Nintendo Switch Online: giochi gratis di luglio 2024

Urban Champion

Golf

Donkey Kong Jr. Math

Mach Rider

The Mystery of Atlantis

Solar Jetman

Cobra Triangle

Tra questi vogliamo segnalare in particolar modo The Mystery of Atlantis, dato che si tratta della prima volta che il titolo di Sunsoft viene reso disponibile fuori dal Giappone: fino a questo momento era infatti noto con il suo nome originale "Atlantis no Nazo".

Nintendo Life ci segnala inoltre che l'aggiornamento del catalogo giapponese è leggermente diverso da quello internazionale: a differenza di The Mystery of Atlantis, Solar Jetman e Cobra Triangle, la casa di Kyoto ha deciso di rendere disponibili Mahjong, Mukashibanashi: Shin Onigashima e Gomoku Narabe Renju.

Se vorrete provare anche questi titoli, sarà necessario scaricare l'app del catalogo Famicom sfruttando un profilo giapponese sulla vostra console Switch.

Se il vostro catalogo non dovesse essersi ancora aggiornato, vi ricordiamo di controllare gli aggiornamenti dell'apposita app tramite il menù Home delle vostre console: se necessario, dovrete scaricare l'ultima versione per godervi i vostri nuovi 7 omaggi mensili.

Ricordiamo che anche lo scorso mese sono stati resi disponibili giochi gratis davvero interessanti: Nintendo ha infatti reso disponibili ben 5 capitoli di Mega Man.