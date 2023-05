Webcam Trust Taxon 2K QHD con il 36% di sconto! Imperdibile!

È finalmente iniziata la tanto attesa Amazon Gaming Week, evento che fino al 28 maggio vi offrirà l'opportunità di ottenere una miriade di prodotti per gaming e videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Per coloro che desiderano vivere al massimo i loro videogiochi preferiti, è il momento di concentrarsi sulle webcam.

Tra i tanti prodotti in promozione, vi segnaliamo il modello Trust Taxon 2K, che attualmente potete portarvi a casa a soli 51,43€, con uno sconto del 36% e un risparmio reale di 79,99€ rispetto all'usuale prezzo di listino di 79,99€.

Trust Taxon 2K QHD è una webcam progettata per offrire la massima nitidezza nelle videochiamate aziendali o nelle riunioni su piattaforme come Skype, Zoom o Teams.

Advertisement

La webcam è dotata di un obiettivo grandangolare in vetro con messa a fuoco automatica, che garantisce sempre un'immagine chiara e dettagliata, facendovi apparire al meglio durante le vostre videochiamate. Le immagini sono sempre nitide, grazie alla risoluzione QHD di 2.560x.1440 pixel a 30 fps.

La webcam Trust Taxon 2K QHD integra due microfoni che rilevano la voce fino a 5 metri di distanza, riducendo al minimo i rumori di sottofondo e mettendo in risalto la vostra voce, allo scopo di garantisce un audio chiaro e nitido, che si abbina perfettamente alla qualità video di alta definizione.

In termini di funzionalità integrate, la webcam Trust Taxon 2K QHD offre un filtro privacy per una maggiore tranquillità quando non è in uso, mentre il supporto incluso consente di posizionare la webcam praticamente ovunque: sulla scrivania, sul monitor o su un treppiede.

Leggi anche Videocamere e webcam per streaming | Le migliori del 2023

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo integrale al link sottostante. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.