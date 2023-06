Volete giocare Resident Evil 3 come Nemesis? Potete farlo

Resident Evil 3 forse non sarà il miglior capitolo della serie Capcom, ma ha dalla sua una delle BOW più iconiche in assoluto: stiamo parlando del temibile Nemesis.

Dopo l'uscita del rifacimento del quarto capitolo della serie di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo basso), il franchise è nuovamente tornato sulla cresta dell'onda.

Già nelle scorse settimane Resident Evil 3 è stato trasformato in un videogioco chibi davvero bizzarro.

Ora, dopo che qualcuno ha deciso di prendere RE3 e trasformarlo in un vero e proprio souslike, è tempo di farci vestire i panni di Nemesis.

Come riportato anche da DSOGaming, infatti, il modder "Komizo" ha rilasciato una straordinaria mod per l'originale Resident Evil 3 che consente di vivere il gioco nei panni del mostruoso avversario.

Grazie a questa mod, totalmente gratuita e scaricabile da qui, i giocatori possono ora inseguire Jill e combattere contro di lei nei panni di Nemesis.

La cosa interessante è che Nemesis dispone di alcune mosse d'attacco personalizzate: indipendentemente dall'arma equipaggiata, il mostro può attaccare i nemici usando i pugni e, in determinate condizioni, può usare i suoi tentacoli.

Questa mod offre inoltre ben due modalità di gioco: la prima è la Modalità Originale, in cui i giocatori possono vivere la storia del gioco originale nei panni di Nemesis.

La seconda è la Modalità Arrange, in cui i giocatori controllano Nemesis per dare la caccia ai membri della S.T.A.R.S. e ai mercenari.

I giocatori avranno anche la possibilità di incontrare altri sopravvissuti a Raccoon City: è bene sottolineare che questa mod è per la versione originale di Resident Evil 3 del 1999 e non per il recente remake del 2020.

Sempre a proposito di Resident Evil, Capcom ha da poco indetto un sondaggio per chiedere ai fan della serie quale remake vorrebbero vedere in futuro.

Inoltre, date un'occhiata anche alle nostre guide e ai nostri consigli per Resident Evil 4 Remake, il grande ritorno di Leon S. Kennedy firmato da Capcom.