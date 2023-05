Volante Logitech G29 per PS5 e PS4 con il 40% di sconto!

È finalmente iniziata la tanto attesa Amazon Gaming Week, evento che fino al 28 maggio vi offrirà l'opportunità di ottenere una miriade di prodotti per gaming e videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Per coloro che desiderano vivere al massimo i loro videogiochi preferiti, è il momento di concentrarsi sui volanti gaming.

Tra i tanti prodotti in promozione, vi segnaliamo il Logitech G29, che attualmente potete portarvi a casa a soli 246,53€, con uno sconto del 40% e un risparmio reale di 145,46€.

Il volante Logitech G29 è stato studiato per garantire un'esperienza di gioco autentica e avvincente sia su console PlayStation che su PC. Grazie al sistema a doppio motore per il ritorno di forza e agli ingranaggi elicoidali, il volante Logitech G29 assicura una risposta precisa durante la guida.

Advertisement

La robustezza del design, insieme al rivestimento in pelle di alta qualità, riflettono l'ispirazione dai volanti da professionista. Inoltre, i 14 tasti programmabili e la leva del cambio a otto direzioni consentono di personalizzare completamente il comando di guida. La pedaliera in acciaio inossidabile comprende pedali per l'acceleratore, il freno e la frizione, presentando resistenza progressiva sul pedale del freno e resistenza regolabile sugli altri pedali.

Il volante Logitech G29 è compatibile con un ampio assortimento di videogiochi di corse e simulazioni di guida su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Per un'esperienza di gioco ancora più coinvolgente, può essere accoppiato con il cambio manuale Logitech Driving Force Shifter (venduto separatamente).

Leggi anche Giochi Nintendo Switch | I migliori del 2023

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo integrale al link sottostante. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.