Vampire Survivors diventerà una serie animata, un film, o forse niente

Vampire Survivors è stato uno dei fenomeni videoludici più esplosivi degli ultimi anni, e ovviamente non poteva mancare il suo adattamento a serie animata o film, che però è attualmente in bilico per un motivo semplice: il gioco non ha una storia.

Il titolo è stato una delle hit di Xbox Game Pass, a cui potete abbonarvi tramite Amazon, e già due anni fa si parlava del fatto che Vampire Survivors potesse diventare uno show animato.

Lo sviluppatore Poncle aveva confermato di essersi associato con la società di consulenza Robot Teddy e la società di media Story Kitchen per portare il titolo sul piccolo schermo. Story Kitchen è gestita da nomi come Dmitri Johnson (co-produttore dei film di Sonic the Hedgehog), il creatore/sceneggiatore di John Wick, Derek Kolstad e l'agente dell'APA Mike Goldberg.

Tuttavia non si è saputo più nulla da allora e, mentre Vampire Survivors potrebbe diventare un film vero e proprio, Poncle spiega il motivo di questo rallentamento nella produzione (tramite IGN US).

In un post su Steam, Poncle ha confermato che il progetto è ancora in collaborazione con Story Kitchen, nonostante il cambio di formato. Tuttavia, ha ammesso quanto sia complesso trasformare Vampire Survivors:

«Piuttosto che affrettare le cose e realizzare qualcosa solo per farlo, abbiamo preferito aspettare di trovare i partner giusti, specialmente perché fare qualcosa che non sia un videogioco richiede idee valide, creatività e una conoscenza particolare del gioco.»

«Ricordate che il gioco non ha una trama», aggiunge Poncle: «quindi nessuno può davvero prevedere come sarà un film basato su di esso. Questo è parte di ciò che lo rende emozionante.»

Visto il successo dei videogiochi al cinema, come dimostrano gli esempi di Sonic e Mario, è bene che Poncle riesca a trovare una quadra perché Vampire Survivors potrebbe fare molto bene al botteghino. Intanto si dedica al publishing però, con obiettivi già altissimi.