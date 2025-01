Sonic e Mario lottano come nei '90, ma al cinema

I film tratti dai videogiochi sono diventati decisamente il nuovo trend dell'intrattenimento, e per quanto riguarda l'animazione abbiamo il film di Super Mario e la saga cinematografica di Sonic a darsi battaglia come facevano nel mondo dei videogiochi tra la fine degli '80 e dei '90.

I film di Sonic stanno andando bene e non è certo una novità, ma la lotta tra le due mascotte al cinema sta diventando sempre più interessante.

Sonic the Hedgehog 3, uscito da due settimane anche in Italia, ha raggiunto un importante traguardo diventando il secondo film tratto da un videogioco con il maggior incasso di sempre negli Stati Uniti, superato solo dal suo storico rivale, proprio Super Mario Bros. - Il Film (che trovate anche in Blu-Ray su Amazon).

Con un incasso di oltre $204 milioni nel mercato domestico, il terzo film di Sonic ha superato il successo del suo predecessore, Sonic 2 che già era andato a dir poco bene, consolidando ulteriormente la forza del franchise cinematografico (tramite VG 247).

Tuttavia il film di Super Mario è ancora inarrivabile perché, pur avendo perso il suo primato in termini di animazione in generale, il film dedicato all'icona Nintendo ha guadagnato quasi $575 milioni solo negli Stati Uniti e ha superato il miliardo di dollari a livello globale, stabilendo un nuovo standard per i film tratti da videogiochi.

In ogni caso SEGA ha per le mani un franchise molto solido dal punto di vista finanziario, e nel futuro può ancora continuare a costruire su quanto pubblicato finora. Non sappiamo ancora se ci sarà nuovamente Jim Carrey però, che è stato senz'altro un grande motore del successo dei film del porcospino più veloce del mondo dei videogiochi.

Nintendo ha dalla sua un'altra grande possibilità per insediarsi nuovamente nel mondo cinematografico, con l'atteso film su The Legend of Zelda di cui speriamo di sapere qualcosa al più presto.