Until Dawn starebbe per tornare su PS5 e PC

Until Dawn di Supermassive a quanto pare starebbe per tornare in una nuova versione per PS5 e PC.

Il gioco è infatti uno dei migliori videogiochi teen horror degli ultimi tempi.

Del resto, solo pochi giorni fa è emerso che un vero e proprio film dedicato a Until Dawn con attori in carne e ossa sarebbe in lavorazione.

Ora, come riportato da Dealabs, l'insider billbil-kun ha reso noto che il gioco horror tornerà anche su console PlayStation 5 e PC.

Until Dawn starebbe quindi per essere rilasciato in una nuova versione che sarà disponibile sia su PS5 che su personal computer.

Si tratterà di un remaster o di un remake? Al momento, billbil-kun non lo sa e ha deciso quindi di non sbilanciarsi, sebbene è probabile che si tratterà solo di un miglioramento grafico del gioco base uscito su console PlayStation 4.

Uscito nell'agosto 2015 in esclusiva sulla passata piattaforma Sony, Until Dawn è un survival horror interattivo sviluppato da Supermassive Games. La descrizione ufficiale recita:

Quando otto amici fanno ritorno alla baita dove due loro amiche sono scomparse esattamente un anno prima, la situazione si fa presto sinistra. In preda alla paura e alla tensione, dovrai prendere decisioni difficili che significheranno vita o morte per i membri del gruppo.

Il successo del gioco ha portato gli sviluppatori a creare The Dark Pictures Anthology, una serie antologica di videogiochi horror con un approccio interattivo simile.

