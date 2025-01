Until Dawn, il film non sarà come il videogioco

Durante il CES 2025 sono emerse numerose novità sulle prossime trasposizioni cinematografiche di videogiochi, tra cui anche nuovi dettagli sul film di Until Dawn.

Il gioco originale (che trovate su Amazon) diventerà infatti un lungometraggio con attori in carne e ossa.

Del resto, non manca molto all'uscita del film nelle sale, quindi è ovvio che se ne inizi a parlare sempre di più.

A quanto pare, infatti, la pellicola non adatterà direttamente la trama del gioco del 2015, bensì introdurrà nuovi personaggi e una premessa completamente inedita (via GR+).

Secondo TechRadar, presente all’evento, Peter Stormare è salito sul palco per anticipare alcuni dettagli sul film.

L’attore riprenderà il suo ruolo del Dr. Alan J. Hill, uno dei pochi collegamenti diretti con il gioco originale. Stormare ha confermato che il film sarà ambientato nello stesso universo narrativo di Until Dawn, ma offrirà una trama nuova di zecca con un cast inedito di vittime.

Il gioco originale, pubblicato nel 2015, era un horror interattivo che metteva i giocatori nei panni di otto personaggi intrappolati su Blackwood Mountain.

Con il suo approccio "scegli la tua avventura", ogni decisione influenzava gli eventi e portava a centinaia di finali possibili.

Nel cast del gioco figuravano nomi come Rami Malek e Hayden Panettiere, che però non torneranno per il film.

Il film, diretto da David F. Sandberg (Shazam!), vede come protagonisti Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo, e Odessa A'zion.

La data di uscita è fissata per il 25 aprile 2025, ma al momento non è stato ancora rilasciato un trailer.

Durante il CES sono state mostrate alcune immagini inedite della stagione 2 di The Last of Us di HBO, con tanto di mese di uscita.

Senza contare anche che Sony ha annunciato anche i film di Horizon e Helldivers (oltre all'anime di Ghost of Tsushima).