Il film di Until Dawn ha una data d'uscita ufficiale

Manca ormai davvero poco per il debutto di Until Dawn nelle sale cinematografiche: l'avventura narrativa horror, originariamente sviluppata da Supermassive Games, è infatti l'ultima produzione di casa PlayStation che riceverà un adattamento live-action.

Nelle scorse giornate vi avevamo segnalato che le riprese sono ufficialmente terminate, il che lascerà spazio soltanto alle fasi finali di produzione le cui tempistiche, evidentemente, appaiono già più che chiare a Sony.

Come segnalato da Deadline, la compagnia di produzione Screen Gems — di proprietà di Sony — ha infatti annunciato la data d'uscita ufficiale nelle sale cinematografiche: il film di Until Dawn sarà disponibile dal 25 aprile 2025.

Chiaramente questa data sarà valide per le sale cinematografiche americane: non sappiamo se ci saranno variazioni per il mercato internazionale e italiano, ma plausibilmente sarà molto vicina all'uscita pre-stabilita.

Sony ha deciso di puntare fortemente sulla rinascita di questa IP, dato che oltre al film live-action ha recentemente rilasciato anche un remake su PC e PS5 (lo trovate scontato su Amazon).

Tuttavia, come vi ha raccontato il nostro Domenico Musicò nella recensione dedicata, il remake fa poco o nulla per giustificare la sua esistenza, dato che la struttura di gioco è comunque rimasta vecchia per gli standard moderni.

Una trasposizione cinematografica potrebbe invece essere la mossa giusta per riportare entusiasmo, dato che la narrazione era proprio uno dei punti più apprezzati dell'opera originale.

Ricordiamo che il cast di attori coinvolti include nomi come Maia Mitchell, Belmont Cameli, Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo, e Odessa A’zion, ma ci sarà anche un ritorno importante per i fan del videogioco: Peter Stormare tornerà a interpretare anche sul grande schermo il Dr. Hill.

Alla regia vedremo invece David F. Sandberg, che cercherà di portare al cinema tutta la tensione del videogioco rilasciato inizialmente su PS4: ovviamente vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più, magari con un primo trailer dedicato.

Nel frattempo, pare che Sony stia già programmando il secondo capitolo ufficiale di Until Dawn: oltre agli indizi nascosti nel remake, le star del videogioco stanno lasciando intendere che la storia non è ancora finita.