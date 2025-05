Annunciata ufficialmente da AdHoc Studio, la demo gratuita di Dispatch è ora disponibile per tutti gli utenti PC su Steam.

Il gioco, atteso nel corso del 2025, è una commedia supereroistica ambientata in un contesto lavorativo alquanto fuori dal comune.

Scritto e diretto dagli stessi creatori di Tales from the Borderlands (che trovate su Amazon) e The Wolf Among Us, Dispatch ci porta nella Los Angeles dei giorni nostri, dove vestiremo i panni di Robert Robertson, alias Mecha Man.

Dopo la distruzione della sua tuta in uno scontro epico con il suo arcinemico, Robert è costretto a reinventarsi… come dispatcher in un call center per supereroi.

Ma non è finita qui: il nostro (ex) eroe dovrà anche riabilitare un gruppo di ex supercriminali, gestire una squadra disfunzionale e barcamenarsi tra dinamiche da ufficio, scelte morali e drammi personali. Il tutto mentre tenta di ricostruire la sua tuta per ottenere la sua vendetta.

Ogni decisione presa durante il gioco avrà un impatto diretto sulla narrazione e sulle relazioni con gli altri personaggi. Dai dialoghi in pausa caffè alle missioni sul campo, tutto potrà cambiare l’andamento della storia.

Il gameplay si basa su una mappa tattica dove dovremo inviare i nostri eroi (o ex cattivi redenti) a gestire emergenze, bilanciando rischi e ricompense. E gestire la squadra sarà tutt’altro che semplice: ogni eroe ha problemi personali, debolezze e caratteristiche uniche che dovremo imparare a conoscere per ottenere il massimo da ciascuno di loro.

A impreziosire Dispatch c’è un cast vocale di altissimo livello, che include: Aaron Paul (Breaking Bad, Westworld), Laura Bailey (The Last of Us Part II, Marvel’s Spider-Man), Erin Yvette (The Wolf Among Us, Hades II), Matthew Mercer (Critical Role, Overwatch), Jeffrey Wright (The Batman, Casino Royale) e molti altri, tra cui noti content creator come MoistCr1TiKaL e Jacksepticeye.

Dispatch è previsto nel 2025 su PC e console non ancora specificate. Intanto, la demo è già disponibile gratuitamente su Steam qui per chi vuole dare un primo sguardo a questa originale e irriverente avventura.

