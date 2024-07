Uno Star Wars cult riceve il remake dei fan

Sembra che un gruppo di programmatori appassionati noti come “UnrealWars” stia lavorando a un remake per i fan di Star Wars: Rebel Assault in Unreal Engine 5.

Anche se al momento non c'è alcuna data di arrivo, da poche ore è stato rilasciato il primo trailer del progetto, come segnalato anche da DSO Gaming.

Advertisement

Per chi non lo sapesse, Star Wars: Rebel Assault era uno sparatutto su rotaia uscito nel 1993 su MS-DOS e vecchie console dell'epoca.

Da quello che ricordiamo, il gioco poteva essere completato in un'ora o poco più, quindi si trattava più di una tech demo che di un gioco corposo e a tutto tondo.

In Star Wars: Rebel Assault, i giocatori si uniranno a Rookie One per pilotare iconici caccia stellari, ingaggiare intensi combattimenti e intraprendere audaci missioni contro l'Impero.

A differenza di altri remake di fan, questo molto probabilmente vedrà la luce. Dopotutto, si tratta "solo" di uno sparatutto su rotaia quindi, in teoria, il team di UnrealWars dovrebbe essere in grado di completarlo.

Ma non solo: questo fan remake avrà controlli aggiornati per un'esperienza di gioco più fluida. Inoltre, presenterà personaggi e luoghi classici con un tocco moderno.

Trattandosi di un gioco "minore", è bene moderare le aspettative. Tuttavia, da quello che possiamo vedere in questo trailer, il remake soddisferà tutti i fan di questo classico gioco di Star Wars (speriamo in ogni caso che qualcuno realizzi il remake di Star Wars Episode 1: Racer in UE5, che male non sarebbe).

Parlando sempre della saga creata da George Lucas, Electronic Arts si starebbe preparando ad un nuovo porting old-gen per Star Wars Jedi Survivor.

Ma non è tutto: stando ad alcune recenti indiscrezioni, Creative Assembly starebbe per tornare con Total War Star Wars, un progetto apparentemente già in sviluppo.

Infine, se volete scoprire tutte le offerte dedicate alla saga di Star Wars, non vi resta che dare un'occhiata alla pagina Amazon.