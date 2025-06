La News in un minuto

Il modder Evgeshajk ha rilasciato una HD Texture Pack per Resident Evil: Revelations su PC, migliorando drasticamente la qualità visiva del gioco attraverso l'intelligenza artificiale. La mod sostituisce tutte le texture originali con versioni più nitide e dettagliate, mantenendo però fedeltà allo stile artistico originale. Il gioco, uscito inizialmente su Nintendo 3DS nel 2013, aveva mostrato i segni del tempo nella sua versione PC, ma ora risulta molto più immersivo e leggibile. Questa iniziativa si inserisce in una tendenza crescente di mod grafiche realizzate con IA per classici come STALKER, Half-Life 2 e Metal Gear Solid, dimostrando l'impegno della community PC nel preservare e migliorare i titoli del passato.