Uno dei giochi dello State of Play è già acquistabile su Xbox

Lo State of Play di PlayStation andato online qualche giorno fa ci ha dato la possibilità di segnarci molti giochi da attendere, e uno di questo è stato pubblicato per sbaglio su Xbox Store, tanto da essere acquistabile.

Si tratta di Tides of Annihilation, il nuovo hack 'n' slash di Eclipse Glow Games mostrato durante l'evento PlayStation, che non solo sarà multipiattaforma ma è stato pubblicato anche in anticipo su Xbox.

La comparsa improvvisa del titolo su Xbox Store a questo indirizzo ha sorpreso tutti, soprattutto perché era accompagnato da un prezzo di $22,49. Tuttavia, chi ha tentato di acquistarlo si è trovato di fronte a un intoppo: il download restituiva solo un file placeholder da 300 MB, senza alcun gioco vero e proprio.

Nonostante ciò, la transazione è andata a buon fine e gli utenti sono stati comunque addebitati per l'acquisto.

A segnalare l'errore è stato l’utente Wario64 sui social media, condividendo un'immagine della pagina dello store che sembrava indicare un lancio anticipato. Probabilmente si è trattato di un errore da parte di Xbox, con qualcuno che ha premuto il pulsante di pubblicazione troppo presto.

Tides of Annihilation è un gioco ambientato in una Londra post-apocalittica intrisa di mitologia arturiana. La protagonista, Gwendolyn, possiede un legame mistico con cavalieri spettrali e sfrutta i loro poteri per affrontare boss colossali. Il titolo è previsto per Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC, ma al momento non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Parlando di Xbox, ci sono altri giochi presentati allo State of Play che arriveranno anche su Game Pass: qui trovate le informazioni e la lista completa.

E sì, allo State of Play mancava ancora quel gioco che tutti stanno aspettando di vedere prima o poi ma che, per qualche motivo, sembra che non verrà mai rimosso dal suo oblio.