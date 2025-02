Anche due giochi gratis Game Pass allo State of Play di ieri

Non capita spesso che un evento PlayStation porti con sé novità anche per Xbox, ma stavolta è successo.

Subito dopo la conclusione dello State of Play di Sony, infatti, due nuovi titoli sono stati confermati per Xbox Game Pass.

Una sorpresa che ha subito catturato l'attenzione degli abbonati al servizio Microsoft (che trovate su Amazon).

Come riportato anche da Pure Xbox, il primo dei due giochi in arrivo è Abiotic Factor, un survival crafting che ha già conquistato il pubblico su Steam, ottenendo un punteggio "Estremamente Positivo" basato su circa 20mila recensioni.

Un dato che lascia ben sperare per il suo debutto su console, dove potremo finalmente scoprire se il suo successo è meritato.

L'altro titolo annunciato è Blue Prince, un'avventura puzzle strategica che si distingue per la sua natura innovativa e per un'atmosfera misteriosa.

Il gioco non è ancora uscito su nessuna piattaforma, ma per i più curiosi è già disponibile una demo gratuita su Steam per PC.

Entrambi i giochi verranno rilasciati nel corso del 2025, con Blue Prince previsto per la primavera e Abiotic Factor per l'estate.

Fa sempre piacere vedere il catalogo di Xbox Game Pass arricchirsi con nuove esperienze, soprattutto quando si tratta di titoli che spaziano tra generi diversi. Abiotic Factor ha già dimostrato di avere un forte appeal tra gli utenti PC, mentre Blue Prince rappresenta un'incognita affascinante.

Resta da vedere se questa tendenza di ricevere annunci per Game Pass dopo eventi PlayStation diventerà una prassi o se si tratta solo di un caso isolato.

In ogni caso, i giocatori Xbox hanno appena trovato due nuovi motivi per tenere d'occhio il 2025 (che ad aprile ha già confermato un altro titolo in arrivo che interesserà a molti).

Colgo l'occasione per ricordarvi anche di dare un'occhiata ai giochi gratis in uscita dal catalogo, visto che ben 7 giochi stanno per lasciare Xbox Game Pass.