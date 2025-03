Uno dei city builder più fighi di sempre ora costa meno di 3 euro

Ci sono nomi che suonano subito all'orecchio degli amanti dei city builder: nomi come SimCity, ad esempio, che per tanti anni ci ha permesso di creare e amministrare le città dei nostri sogni. La sua eredità è stata raccolta, poi, soprattutto da Cities Skylines, che con la sua uscita nel 2015 riuscì a ottenere ottimi riscontri di critica.

Recensito positivamente anche dalla nostra redazione dell'epoca, il gioco ha una media Metacritic ottima e vanta oltre duecentomila recensioni "Molto positive" su Steam da parte dei videogiocatori.

Proprio Steam offre l'opportunità di comprarlo a un prezzo ridottissimo: in questo momento, in occasione di un festival dedicato ai city builder, lo store di videogiochi per PC sta proponendo uno sconto del 90% sull'abituale prezzo del titolo di casa Paradox Interactive. Significa che lo potete portare a casa con 2,79€, rispetto invece ai 27,99€ normalmente previsti.

Nonostante gli anni passati dalla sua uscita (e l'infinita carrellata di contenuti aggiuntivi, che però potete anche ignorare se volete tenervi l'esperienza base a meno di 3€, considerando che è già soddisfacente), Cities Skylines è un city builder ancora oggi molto valido.

Vi permette, una volta selezionata la regione, di costruire e gestire la vostra città, praticamente in tutti gli aspetti: dai quartieri residenziali a quelli agricoli e industriali, dalle posizioni dei negozi all'ideazione della viabilità, dalla produzione dell'energia allo scarico delle maledette acque reflue (non fatele scaricare dove la corrente le riporta in città, prendetelo come un consiglio da amica, ndr) e al posizionamento di stazioni, fermate del bus e aeroporti.

Gli amanti dei gestionali possono divertirsi anche con la parte amministrativa, oltre che con la pianificazione del traffico, della sicurezza e della gestione energetica: riuscirete a impostare una pressione fiscale utile ad attirare nuovi abitanti e, contemporaneamente, a non mandare al tracollo le casse comunali?

Cities Skylines è molto ben strutturato e addirittura il suo successore non è riuscito a replicarne il successo, più che altro perché è ancora appesantito e acerbo in diversi suoi aspetti.

Se volete aspettare che Cities Skylines II (che trovate su Amazon) sia un po' meno spigoloso, insomma, il primo a questo prezzo vi regalerà un bel po' di divertimento. Il mio contatore delle ore su Steam, del quale francamente non so se sentirmi fiera o imbarazzata, ne è testimone.