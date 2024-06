Un'esclusiva Switch è disponibile a sorpresa su PC, da ora

Bandai Namco ha svelato a sorpresa un vero e proprio shadowdrop per gli utenti PC: da questo momento è infatti possibile acquistare su Steam l'edizione HD Remaster di Baten Kaitos I & II, due grandi classici JRPG dell'era GameCube.

Il loro arrivo su PC conferma di fatto che i diritti dell'IP appartengono interamente a Bandai Namco: la situazione legata alla licenza era infatti decisamente particolare, dato che i capitoli originali vennero sviluppati da Monolith Soft che, all'epoca, era uno studio in comproprietà con Nintendo.

Advertisement

Com'è ormai noto, la casa di Kyoto scelse poi di acquisire il restante 50% e trasformarlo in uno studio second party, ma la situazione legata all'IP Baten Kaitos rimase sempre avvolta nel mistero.

Almeno fino ad oggi, ci verrebbe da dire: già da adesso potete acquistare Baten Kaitos I & II HD Remaster su Steam, come confermato da un nuovo trailer ufficiale.

Nella nostra recensione dedicata all'edizione Switch, vi abbiamo raccontato che Bandai Namco «propone un'accoppiata di JRPG complessi, decisamente non per tutti, eppure dannatamente affascinanti soprattutto per i veterani del genere, che erano finora rimasti incastrati sulla console di origine».

Adesso è stato compiuto un ulteriore passo in avanti per la preservazione di questa saga: la versione Switch (che trovate su Amazon) e le edizioni originali per GameCube non saranno più gli unici modi per poterlo giocare.

E chissà che, a questo punto, non possa essere in arrivo anche una release multipiattaforma.

Se siete interessati all'acquisto, vi lasciamo alla pagina Steam ufficiale al seguente indirizzo: entro l'1 luglio potrete approfittare di uno speciale sconto di lancio del 10%, che includerà gratuitamente anche un artbook digitale.

Nel frattempo, restando in tema di esclusive Switch, vi ricordiamo che tra poche ore si svolgerà ufficialmente un nuovo Nintendo Direct: continuate a seguirci sulle nostre pagine per scoprire tutte le novità in arrivo.