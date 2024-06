Una Xbox Series S è già fuori produzione, dopo un solo anno

Dopo l'annuncio a sorpresa dei 3 nuovi modelli della famiglia Xbox Series X|S, Microsoft ha confermato ufficialmente che una delle console attualmente in commercio presto non sarà più disponibile, essendo ormai entrata ufficialmente fuori produzione.

Dato l'enorme numero di console in commercio, il sospetto che potessero esserci delle sostituzione era più che lecito, motivo per cui la redazione di Eurogamer.net aveva chiesto chiarimenti e ricevuto rassicurazioni in merito.

Tuttavia, Pure Xbox fa notare che nelle dichiarazioni del portavoce di Microsoft mancavano menzioni ad una console in particolare: la Xbox Series S di colore nero, annunciata appena un anno fa proprio durante i precedenti Xbox Games Showcase e con una memoria allargata a 1TB.

Una console che diventava di fatto un "doppione" della nuova Series S bianca: indagando più approfonditamente, l'annuncio ufficiale presente su Xbox Wire ha effettivamente confermato che la variante nera è ormai entrata fuori produzione, con una piccola nota nascosta nel testo e passata inosservata fino alle scorse ore.

«I fan possono ancora acquistare la Series S Carbon Black da 1TB fino ad esaurimento scorte».

Insomma, finché resteranno disponibili nei negozi (la trovate anche su Amazon) le Xbox Series S di colore nero potranno ancora ovviamente essere acquistate, ma una volta esaurite Microsoft smetterà ufficialmente di produrle.

Di fatto per gli utenti cambia poco o nulla, se non la colorazione: la nuova Series S di colore bianco avrà le stesse identiche funzionalità del modello Carbon Black.

Non sappiamo con certezza perché la casa di Redmond abbia deciso di rendere disponibile una sola colorazione, ma la nostra ipotesi è che abbia scelto di rendere maggiormente evidente quale console acquistare in base all'effettivo colore.

In altre parole, le nuove console bianche dovrebbero essere esclusivamente digitali, mentre le nuove console nere avranno a disposizione il lettore ottico.

Ciò spiegherebbe anche l'annuncio di una nuova Xbox Series X di colore bianco totalmente digitale, ma senza rimuovere la disponibilità dei precedenti modelli disponibili fin dal lancio.

Ma se di queste differenze commerciali vi interessa poco o nulla e preferireste semplicemente avere una console digitale Carbon Black, ovviamente non possiamo che invitarvi ad affrettarvi e acquistarne una il prima possibile.