Dal 9 al 16 ottobre 2025, l’Epic Games Store offre gratuitamente Double Dragon Trilogy nella sua app mobile, disponibile su Android in tutto il mondo e su iOS nell’Unione Europea.

Si tratta di una raccolta che unisce in un’unica applicazione tre capitoli storici della leggendaria saga Double Dragon, firmata DotEmu. In un solo pacchetto, i giocatori possono rivivere Double Dragon (1987), Double Dragon II: The Revenge (1988) e Double Dragon 3: The Rosetta Stone (1990), tre titoli che hanno definito il genere dei beat ’em up e l’immaginario arcade di un’intera generazione.

Nel ruolo dei fratelli Billy e Jimmy Lee, l’obiettivo è uno solo: colpire tutto ciò che si muove. Pugni, calci, testate e ginocchiate scandiscono il ritmo di battaglie serrate in cui l’azione pura regna sovrana.

Tuttavia, Double Dragon Trilogy non si limita a un semplice porting: DotEmu ha colto l’occasione per adattare e migliorare i giochi in modo da sfruttare appieno le potenzialità dei dispositivi mobili moderni.

Ogni capitolo include due modalità principali. In Arcade, si rivive l’esperienza originale delle sale giochi, con campagne da completare e punteggi da battere. In Story, invece, si sbloccano nuovi livelli e obiettivi man mano che si prosegue nella storia, offrendo un tocco di progressione che amplia la longevità del titolo.

Uno dei punti di forza di questa trilogia è il sistema di controllo. DotEmu ha implementato comandi personalizzabili per adattarsi ai touchscreen, oltre al supporto per controller esterni. Inoltre, sono stati introdotti tre livelli di difficoltà: Mobile, ottimizzato per un’esperienza più accessibile su smartphone; Original, che ripropone fedelmente la sfida delle versioni arcade; e Expert, pensato per i veterani che cercano un livello di sfida elevato e senza compromessi.

Sul fronte sonoro, la cura è altrettanto evidente. Il titolo consente di scegliere tra le colonne sonore originali degli anni ’80 e le versioni rimasterizzate, perfette per accompagnare l’adrenalina dei combattimenti. Con questa riedizione, DotEmu non si limita a celebrare una trilogia leggendaria: la reinterpreta, rendendola accessibile e godibile anche in mobilità, senza snaturarne lo spirito. Un omaggio a una saga che ha segnato la storia dei picchiaduro a scorrimento e che oggi torna a disposizione di tutti, gratuitamente, per un periodo limitato.

Chi vuole rivivere l’epopea arcade può scaricare Double Dragon Trilogy gratis oggi stesso sull’app mobile di Epic Games Store, disponibile su Android e iOS (solo UE). Sul portale è inoltre possibile esplorare l’intero catalogo in espansione dell’Epic Games Store, ricco di titoli gratuiti, offerte e novità.