Una parte dei fan di Marvel Rivals ha deciso di scioperare

Non è facile vivere con serenità i videogiochi online come Marvel Rivals, e a quanto pare i giocatori che sono impegnati maggiormente nel ruolo di support stanno ostacolando le partite dello shooter, scioperando.

Come riporta Kotaku, i giocatori specializzati nel ruolo dello Stratega stanno manifestando il loro malcontento in modo inedito.

Stufi di essere biasimati per le sconfitte e poco valorizzati per i successi, hanno dato vita a uno «sciopero virtuale» che sta rapidamente guadagnando visibilità sui social media.

Non si tratta semplicemente di lamentele sporadiche, ma di un movimento organizzato che ha scelto di abbandonare temporaneamente il ruolo di Stratega per passare a eroi tank o dps, come accade in giochi tipo Overwatch.

Questa protesta nasce da frustrazione accumulata nel corso delle prime tre stagioni del gioco, durante le quali gli Strategist hanno subito continui nerf senza ricevere adeguate compensazioni.

Un altro fattore determinante è il sistema di classificazione di Marvel Rivals, che privilegia il conteggio delle uccisioni rispetto ad altre statistiche come la guarigione effettuata o i danni mitigati.

Questo meccanismo penalizza ingiustamente chi si concentra sul mantenere in salute i compagni piuttosto che eliminare gli avversari, creando un paradosso: i giocatori di supporto sono essenziali ma sistematicamente svantaggiati nella progressione di carriera.

Le tensioni sono aumentate quando content creator influenti come lo streamer Necros hanno pubblicamente criticato i giocatori di supporto sulle loro piattaforme, alimentando un clima di disprezzo verso questo ruolo fondamentale.

Così è nata l'idea dello sciopero, una iniziativa che si è rapidamente diffusa su diverse piattaforme social, generando discussioni animate. Non mancano i detrattori che minimizzano la portata del movimento, con diversi streamer di Marvel Rivals.

Non una bellissima situazione per il titolo NetEase, che da pochissimo ha lanciato le novità della Stagione 2 e aveva bisogno sicuramente di un contesto più positivo. Come ad esempio il non inventare una nuova valuta di gioco per estorcere altri soldi ai giocatori.