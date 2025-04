Marvel Rivals, tutte le novità della elegante Stagione 2

Continua il viaggio di Marvel Rivals nel mondo degli (super)hero shooter, con la Stagione 2 che introdurrà un bel numero di contenuti aggiuntivi all'interno del titolo NetEase.

La Stagione 2 di Marvel Rivals, intitolata Hellfire Gala, è in arrivo e promette di portare con sé una valanga di novità.

Due nuovi eroi, due mappe inedite, nuove funzionalità e un Battle Pass rinnovato saranno al centro dell’aggiornamento, che debutterà ufficialmente l’11 aprile 2025.

D'altronde, NetEase aveva già specificato di voler supportare Marvel Rivals addirittura per i prossimi dieci anni. Gli anni passano una stagione alla volta, e a breve il gioco diventerà ancora più grande.

Dopo la fine dell’evento Eternal Night e la sconfitta di Dracula, Emma Frost organizza un sontuoso ricevimento su Krakoa, l’Isola Vivente, in occasione dell’annuale Hellfire Gala.

Tuttavia, la festa viene interrotta da un ospite indesiderato: Ultron. Gli eroi presenti dovranno unirsi per proteggere il tesoro più prezioso di Krakoa dall’assalto del temibile androide.

Quindi in Marvel Rivals arriveranno Emma Frost e Ultron come personaggi giocabili. La telepate degli X-Men sarà disponibile dall'11 aprile, e sarà un'Avanguardia. Il pericoloso robot despota, invece, arriverà nella seconda metà della stagione ma non è chiaro quale sarà il suo ruolo.

Ci saranno anche due nuove mappe, ma solo la prima è stata confermata: Krakoa, la lussureggiante isola mutante illuminata da fuochi d’artificio e decorata con flora colorata, che farà da sfondo alla sontuosa celebrazione.

Oltre ai nuovi eroi e mappe, la Stagione 2 porterà anche diversi miglioramenti:

Missioni settimanali , che affiancheranno le missioni giornaliere per facilitare lo sblocco di ricompense.

, che affiancheranno le missioni giornaliere per facilitare lo sblocco di ricompense. Modifiche alle abilità di squadra , con l’aggiunta di nuove sinergie e l’aggiornamento di quelle esistenti.

, con l’aggiunta di nuove sinergie e l’aggiornamento di quelle esistenti. Nuove skin , con costumi inediti per molti eroi del roster.

, con costumi inediti per molti eroi del roster. Cambiamento alla durata delle stagioni, a partire dalla Stagione 3 il formato passerà a due mesi, con un nuovo eroe introdotto ogni mese.

Questo aggiornamento arriva in un periodo inaspettatamente complesso per NetEase. Nonostante il successo strabordante del gioco, infatti, lo sviluppatore di Marvel Rivals ha avviato di recente il suo round di licenziamenti di massa.