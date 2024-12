Una demo gratis ci mostra come potrebbe apparire il nuovo The Witcher

Scans Factory ha rilasciato una demo tecnica gratuita di un villaggio medievale realizzato con Unreal Engine 5.4.

La tech demo presenta un ambiente simile a quello di The Witcher (serie che trovate su Amazon), offrendo un possibile assaggio di come potrebbe apparire The Witcher 4.

Tutto ciò ricorda quanto visto poche settimane con la città di Roma riprodotta in Unreal Engine.

La demo spinge al limite la grafica, mostrando alcune delle immagini più realistiche mai viste in un motore di gioco del genere, come riportato anche da DSO Gaming.

Come potete vedere dal video poco più in alto, l'ambientazione include capanne dal tetto di paglia, fienili in legno e depositi, realizzati seguendo lo stile architettonico tradizionale slavo.

Gli utenti PC possono sperimentare diverse condizioni di illuminazione, da scene soleggiate ad atmosfere cupe e nuvolose.

Il villaggio è ricco di dettagli autentici come cataste di legna, recinzioni, carri e piccole aree di stoccaggio che conferiscono un senso di vita reale all'ambiente.

Sono disponibili due versioni del demo: una nativa per UE 5.4 e una con supporto DLSS, entrambe scaricabili gratuitamente.

La demo sfrutta tecnologie avanzate come Nanite, Lumen e Virtual Shadows Maps.

Nei test effettuati su un sistema high-end con AMD Ryzen 9 7950X3D, 32GB di RAM DDR5 e NVIDIA GeForce RTX 4090, la demo ha mostrato prestazioni eccellenti, mantenendo oltre 70 FPS a risoluzione 4K con settaggi Ultra e DLSS attivo.

La qualità visiva è impressionante, con un'illuminazione realistica e assenza di pop-in evidenti durante l'esplorazione dell'ambiente.

Chissà quindi se il "vero" The Witcher 4 avrà questa resa grafica (che ci auguriamo possa essere ancora migliore. Ad ogni modo, se vi va potete scaricare il tutto cliccando qui o qui.

Restando in tema, sempre The Witcher 4 potrebbe evitare i problemi di stuttering di UE5, ma per gli altri giochi i miglioramenti potrebbero richiedere molto tempo.