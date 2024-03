Una città è stata eliminata in Final Fantasy VII Rebirth, ma potrebbe tornare

Il lavoro fatto con Final Fantasy VII Rebirth per riproporre lo storico JRPG del 1997 è stato maestoso ma, per videogiochi di questa scala, è normale dover lasciare indietro qualcosa per riuscire a confezionare un videogioco con dei contenuti complessivamente adeguati.

Tra le cose che sono state lasciate indietro c'è Rocket Town, una delle città che Cloud e i suoi compagni potevano visitare in Final Fantasy VII.

La mancanza è importante anche perché il personaggio di Cid Highwind viene introdotto in questo luogo. Infatti, in Final Fantasy VII Rebirth, Cid si inserisce nel gruppo verso la fine della regione di Gongaga.

Il motivo di questo cambiamento è stato spiegato di recente da Naoki Hamaguchi, sviluppatore veterano di Final Fantasy, in una recente intervista (tramite Dualshockers).

Eliminare Rocket Town è stato infatti necessario per dare al team più tempo per sviluppare altre aree del gioco, come Gongaga in generale.

Sia Nojima che Nomura volevano introdurre Cid in maniera più organica rispetto a come è sviluppato interamente Final Fantasy VII Rebirth, e quindi Rocket Town rimarrà da parte per l'eventuale terzo capitolo della trilogia remake.

Dato che Gongaga non era nemmeno un'area obbligatoria in Final Fantasy VII, Hamaguchi ha rivelato che il team voleva dare all'area più profondità di quella ricevuta nel 1997. Rocket Town è quindi tra le aree che saranno inserite nel prossimo capitolo, anche se Hamaguchi ci tiene a specificare che «niente è scolpito nella pietra».

D'altronde, la terza parte della trilogia sta già muovendo effettivamente i suoi primi passi visto che Square Enix sta attivamente iniziando ad entrare nella fase primaria dello sviluppo. Speriamo che almeno l'aeronave pilotabile venga confermata, visto che è stata menzionata di recente tra le possibilità future.

