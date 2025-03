Una celebre missione di Skyrim ha un finale "segreto"

Uno degli incarichi più memorabili di The Elder Scrolls V: Skyrim, la missione To Kill An Empire, può avere un finale sorprendentemente diverso se il giocatore compie un'azione insolita: rubare i vestiti dell'Imperatore prima di assassinarlo.

Non è la prima volta che nel classico Bethesda (che trovate quasi regalato su Amazon) i fan scoprono chicche inedite.

Basti pensare al trucco per evitare i danni da caduta che quasi sicuramente avresti voluto conoscere anni fa.

Ora, l'inaspettata variante è stata scoperta dall'utente Reddit Significant-List-153, che ha raccontato come l'Imperatore, privato del suo abbigliamento, reagisca con furia e sfoderi un'enorme ascia per difendersi.

L'immagine di un monarca anziano in mutande che, dopo un discorso solenne sulla propria fine imminente, decide invece di combattere, ha fatto divertire molti giocatori.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Tra i commenti più divertenti spicca quello di un utente che ironizza sulla celebre fiaba "I vestiti nuovi dell'Imperatore", suggerendo che il sovrano indossi in realtà un abito invisibile di altissima qualità.

Un altro sottolinea quanto sia esilarante l’idea di derubare un uomo del suo onore e dei suoi vestiti nello stesso momento.

Questa scoperta dimostra ancora una volta l'incredibile profondità e imprevedibilità di Skyrim, un titolo che, nonostante gli anni, continua a regalare sorprese e momenti esilaranti ai suoi giocatori.

E chissà quanti altri dettagli assurdi aspettano solo di essere scoperti nei meandri di Tamriel.

Restando in tema, la visione di Skyrim nell'era di Unreal Engine 5 sta prendendo forma grazie all'artista digitale Leo Torres: avete visto gli ultimi video?

Ma non solo: The Gray Cowl of Nocturnal è una nuova espansione fan made per Skyrim, dalle dimensioni di un vero e proprio DLC: scaricatela gratis.

Infine, il fan remake di Oblivion in Skyrim, ossia Skyblivion, si mostra in un nuovo video di gameplay di 40 minuti: guardate il filmato.