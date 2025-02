C'è un'altra espansione di Skyrim da giocare gratis, grazie ai fan

Il modder MannyGT ha rilasciato una nuova versione della sua espansione The Gray Cowl of Nocturnal per Skyrim: Special Edition.

Come riportato anche da DSO Gaming, si tratta di un contenuto fan made dalle dimensioni di un vero e proprio DLC.

Questa mod offre oltre 8 ore di gioco aggiuntivo, rendendola un must per chiunque stia ancora esplorando il mondo di Skyrim (che trovate su Amazon).

L'espansione (che trovate qui) introduce una grande quantità di nuovi contenuti, tra cui dungeon, case, paesaggi e oggetti inediti.

Inoltre, include nuovi suoni, texture e persino doppiaggi, molti dei quali realizzati dallo stesso MannyGT. Il tempo di gioco stimato varia tra le 8 e le 15 ore, un’aggiunta considerevole che arricchisce ulteriormente l’esperienza del gioco base.

Per iniziare questa nuova avventura, i giocatori devono essere almeno al livello 10 e rubare o borseggiare un oggetto. Dopo averlo fatto, riceveranno una visione che darà il via alla loro missione.

Ancora una volta, insomma, Skyrim dimostra di essere immortale grazie al lavoro appassionato della sua community di modder.

Anche dopo oltre dieci anni dalla sua uscita, Skyrim continua a espandersi con nuovi contenuti, aggiornamenti e un supporto costante da parte della community, che lo arricchisce con mod sempre più sorprendenti.

Il fatto che, dopo così tanto tempo, il gioco riesca ancora a catturare l’attenzione e la passione di milioni di giocatori in tutto il mondo è la dimostrazione di quanto sia diventato un’icona senza tempo.

Insomma, se questo non è amore incondizionato per un videogioco, allora davvero non so cosa potrebbe esserlo.

Restando in tema, un'altra trovata nata dai fan è Shadow of Skyrim, una mod che aggiunge una meccanica alla Nemesis System di Shadow of Mordor.

Ma non solo: anche la mod dedicata a Morrowind e che trovate a questo indirizzo vi potrà regalare un bel po' di ore di gioco aggiuntive.