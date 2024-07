Un videogioco di Iron Man cancellato si mostra per la prima volta

Sono molti i videogiochi dedicati agli eroi Marvel ad essere arrivati sugli scaffali, negli ultimi anni, ma nei primi del 2000 c'era un videogioco di Iron Man proposta da Activision, che ora appare per la prima volta.

Con molta più attinenza ai fumetti (li trovate su Amazon) che ai film del Marvel Cinematic Universe, il titolo in questione che sarebbe stato pubblicato da Activision non è mai stato mostrato fino ad oggi.

Kevin Edwards, ex-sviluppatore preso Genepool Software, ha mostrato alcune immagini di The Invincible Iron Man (nome in codice), ovvero il titolo ispirato all'alter ego del genio, miliardario, playboy e filantropo reso celebre soprattutto dalla lunghissima saga cinematografica.

Con un post su X, Edwards ha parlato brevemente di questo progetto a cui ha lavorato:

Il videogioco ha avviato il suo sviluppo, dichiara Edwards, dopo aver terminato X-Men 2: Wolverine's Revenge, videogioco tie-in del secondo film degli X-Men di Brian Synger, con protagonista il Wolverine di Hugh Jackman.

Un periodo, i più anziani lo ricorderanno, in cui i videgiochi tratti da film erano unicamente un modo per aggredire economicamente il brand, e non c'era la stessa cura che c'è oggi nella realizzazione di progetti con proprietà intellettuali, soprattutto supereroistiche.

La lavorazione di The Invincible Iron Man è iniziata nel 2003, ma Activision chiuse il progetto e lo studio di sviluppo, successivamente.

Il motivo della cancellazione non è noto per Edwards. Lo sviluppatore ipotizza che il rinvio del film di Iron Man di Jon Favreau del 2008, che ha dato il via all'MCU, possa aver giocato una parte importante visto che il videogioco non avrebbe avuto un prodotto cinematografico a supporto.

«Erano trascorsi circa 5 o 6 mesi dall'inizio del progetto con un nuovissimo motore per PC, XBOX e PS2», racconta Edwards, spiegando che in ogni caso Activision avrebbe potuto ritenere il gioco insufficiente e basta.

Iron Man avrà in ogni caso la sua produzione videoludica, stavolta ad opera di Electronic Arts con un annuncio a cui non sono seguite troppe informazioni, se non la natura open world del progetto.