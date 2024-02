Un vecchio clone di Pokémon avrà uno spin-off che è un clone di vari altri giochi

Se il titolo vi ha mandato in confusione è normale, perché il giro che fa Temtem Swarm, annunciato di recente, è assurdo e affascinante allo stesso tempo perché si tratta di uno spin-off ispirato a tanti altri videogiochi, tra cui uno spin-off di Pokémon è un gioco che a sua volta si è ispirato a tante altre cose.

Ma andiamo con ordine. Ricordate Temtem?

Uscito definitivamente nel 2022, il titolo di CremaGames è stato uno dei cloni Pokémon più interessanti, a suo modo, perché forniva delle meccaniche inedite che il franchise di The Pokémon Company non aveva mai avuto.

Ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione all'epoca, dicendovi che tra tutti i cloni si è rivelato essere «il più ambizioso, con un forte accento su una componente MMO inedita per la serie da cui prende ispirazione.»

Ben prima di Palworld, quindi, che adesso è anche assediato dal più recente Helldivers 2 che è il nuovo gioco-del-momento, c'erano tanti Poké-cloni molto più interessanti.

Cosa sta succedendo ora, quindi? Crema ha svelato Temtem Swarm, che potete già scoprire nella pagina Steam dedicata (tramite Gematsu).

Temtem Swarm è un gioco d'azione roguelike che combina gli elementi strategici del combattimento di Temtem con il gameplay frenetico dei classici giochi di sopravvivenza. Verrà lanciato prima per PC tramite Steam nel terzo trimestre del 2024, seguito da un lancio su console in un secondo momento.

Nel gioco dovrete sbloccare abilità e potenziamenti, trovare e raccoglire Tem per farli evolvere e diventare più forti, scoprire strategie potenti e combattere contro enormi boss in una miriade di proiettilil. Si potrà giocare in solitaria o in cooperativa con un massimo di tre giocatori.

Se tutto questo vi ricorda qualcosa è normale, perché Temtem Swarm somiglia moltissimo ad una combinazione tra Pokémon Unite e Vampire Survivors, rispettivamente uno spin-off e un titolo che ha raccolto l'eredità di Castlevania per consolidare il genere dei survival a scorrimento (a sua volta con meccaniche prese da vari giochi).

Vedremo se, a prescindere da questa cascata di citazioni e spin-off, Temtem Swarm sarà alla fine un titolo meritevole di attenzioni, che è l'unica cosa che conta.

Parlando di Pokémon, quelli normali in tutto e per tutto, i fan dovrebbero fare attenzione al prossimo Pokémon Presents: ecco il motivo.