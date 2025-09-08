Avatar di Playstationifero6 9
0
se avra il lettore integrato ok ma se non lo avrà, lo compro al lancio insieme alla ps in bundle
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Playstationifero6 9
0
o smontabile o fisso basta che ci sta, perchè io schifo il digitale
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Tyrael87 0
0
l'hard disk sarà di 1 o 2 tera?

Ma speriamo due!
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Playstationifero6 9
0
Ma speriamo due!
però bisogna anche vedere i costi di produzione perchè 2 tera costa 200 euro, mentre l'altro 100
Questo commento è stato nascosto automaticamente.