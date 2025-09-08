Una nuova iniziativa permetterà agli appassionati di Xbox di testare gratuitamente decine di titoli in arrivo. Microsoft ha annunciato il ritorno del suo "Demo Fest" dedicato agli sviluppatori indie, un evento che dal 9 al 30 settembre metterà a disposizione oltre 40 versioni di prova attraverso il programma ID@Xbox.

L'iniziativa rappresenta un'opportunità unica per scoprire in anteprima alcune delle produzioni più promettenti del settore indipendente.

La strategia di Microsoft con questi eventi dimostrativi segue una logica ben precisa: offrire visibilità agli sviluppatori emergenti mentre i giocatori possono saggiare gratuitamente titoli ancora in fase di sviluppo. La natura temporanea di queste demo, che scompariranno automaticamente alla fine di settembre, sottolinea come si tratti di anteprime esclusive piuttosto che di versioni definitive.

Tra i titoli già confermati per l'evento spicca Echo Weaver, un metroidvania che gioca con il concetto di loop temporale, dove il tempo diventa la risorsa più preziosa e i segreti rappresentano l'unico modo per progredire. Il giocatore veste i panni dell'ultimo dei Tessitori, sopravvissuto di una società in rovina intrappolato in un ciclo temporale difettoso.

Mina the Hollower arriva direttamente dagli sviluppatori che hanno dato vita a Shovel Knight, promettendo un'avventura in pixel art dove la protagonista può scavare tunnel sotterranei e utilizzare una frusta per combattere i nemici. Il pedigree del team di sviluppo garantisce già un notevole interesse attorno al progetto.

Per gli amanti del party gaming, The Jackbox Party Pack 11 introduce cinque nuovi giochi che spaziano dalla distruzione di barzellette innocenti in "Doominate" alla registrazione vocale in "Hear Say", fino alla collaborazione di squadra in "Legends of Trivia".

Yooka-Replaylee rappresenta la versione definitiva e potenziata dell'avventura platform 3D che aveva conquistato molti fan del genere collectathon. Questa edizione enhanced promette nuove sfide, segreti inediti, meccaniche aggiuntive e opzioni di accessibilità migliorate per l'esperienza con Yooka e Laylee.

L'evento ID@Xbox Indie Selects Demo Fest conferma l'impegno di Microsoft nel supportare la scena indipendente, offrendo una piattaforma di visibilità che raramente gli sviluppatori indie riescono ad ottenere attraverso i canali tradizionali. La finestra temporale di tre settimane permetterà ai giocatori di esplorare con calma le diverse proposte disponibili.

L'elenco completo dei 40 titoli sarà rivelato il 9 settembre, quando l'evento prenderà ufficialmente il via su Xbox Series X|S e Xbox One, aprendo le porte a un universo di esperienze ludiche innovative destinate a definire il futuro del gaming indipendente.