Un punta e clicca naturalistico gratis a breve su Epic Store

I giochi gratuiti offerti da Epic Games Store continuano: dal 17 aprile 2025 il gioco gratis sarà Botanicula.

La settimana precedente è toccato del resto a due giochi - più un extra gratis - niente male, e ancora disponibili al download gratuito cliccando qui.

Come accade anche con Xbox Game Pass (disponibile su Amazon a prezzi vantaggiosi), tutti gli utenti con un account Epic possono riscattare ogni settimana uno o più giochi senza alcun costo aggiuntivo, mantenendoli per sempre nella propria libreria.

Per chi non lo sapesse, Botanicula è un'avventura punta e clicca ricca di umorismo, creata dallo studio Amanita Design – già autore dell'acclamato Machinarium – in collaborazione con la band alternativa cecoslovacca DVA.

Il gioco segue le vicende di cinque piccoli amici, creature arboree impegnate in un viaggio per salvare l’ultimo seme del loro albero madre, minacciato da un oscuro parassita.

Pensato per offrire un'esperienza rilassata, si adatta perfettamente tanto ai giocatori più appassionati quanto a un pubblico occasionale o più tranquillo.

L'avventura si snoda attraverso oltre 150 ambientazioni da esplorare, arricchite da centinaia di animazioni divertenti, un gran numero di bonus nascosti e una colonna sonora di grande pregio firmata dai DVA.

Insomma, è il tipo di gioco che non punta sulla sfida, ma sull’emozione della scoperta, riuscendo a strappare un sorriso anche nei momenti più semplici. Se cercate qualcosa di diverso, che sappia sorprendere senza fretta, questo è il titolo perfetto da vivere con calma.

Il gioco sarà quindi disponibile gratuitamente su Epic Games Store da giovedì 17 aprile per una settimana. Vi aggiorneremo puntualmente non appena sarà riscattabile, così da non farvelo sfuggire.

Nel frattempo, potete consultare l’elenco completo dei giochi gratuiti offerti dallo store dal 2018 a oggi visitando la pagina dedicata alla promozione settimanale.

Parlando ancora di giochi gratis, trovate anche altri quattro giochi da non perdere da Steam nel weekend: nella notizia trovate link per il download gratis e facile su PC.