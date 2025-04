Due nuovi giochi gratis (e un omaggio) da oggi su Epic Store

A partire da oggi, giovedì 10 aprile 2025, Epic Games Store offre gratuitamente due nuovi giochi, disponibili a costo zero.

Questi titoli saranno disponibili per il download gratuito per una settimana, ossia fino al 17 aprile 2025.

Il primo è Idle Champions of the Forgotten Realms, un gioco strategico che unisce elementi di Dungeons & Dragons con meccaniche idle. «Raduna una squadra di eroi leggendari, sblocca nuove formazioni, migliora le abilità dei tuoi campioni e affronta le minacce più letali dei Forgotten Realms. Ideale sia per i fan dei giochi di ruolo che per chi cerca un’esperienza rilassata ma profonda.»

Il secondo è River City Girls, un picchiaduro a scorrimento in stile retrò con un tocco moderno. «Vesti i panni di Kyoko e Misako in una frenetica avventura per salvare i loro fidanzati. Combattimenti intensi, pixel art coloratissima e una colonna sonora super energica per un’esperienza beat ‘em up vecchia scuola ma con attitudine tutta nuova!»

In più, come omaggio speciale, Epic regala anche contenuti per Arcadegeddon:

«Tuffati oggi in Arcadegeddon e ottieni 5.000 ARCoins! Unisciti alla battaglia e gioca con un massimo di tre amici in questo sparatutto roguelite cooperativo in continua evoluzione. Esplora diversi biomi, cimentati in mini-giochi, trova forzieri nascosti e sconfiggi numerosi nemici e boss.»

Questa iniziativa fa parte del programma di Epic Games che ogni settimana regala titoli diversi sia su PC che su dispositivi mobili, offrendo opportunità di gioco sempre nuove, proprio come avviene su Game Pass (disponibile su Amazon).

Come ottenere i giochi gratuitamente su Epic Games Store

I giochi saranno riscattabili senza alcun costo dal 10 al 17 aprile. Ecco come fare:

Vai nella sezione dei giochi gratuiti su Epic Games Store. Effettua il login o crea un account gratuito. Seleziona i titoli disponibili (Idle Champions of the Forgotten Realms e River City Girls) e clicca su "Ottieni". Conferma l'acquisto (a costo zero) per aggiungerli alla tua libreria per sempre.

Ti aggiorneremo non appena sarà annunciato il prossimo titolo gratuito su Epic Games Store, così da non farti perdere nemmeno un’occasione.

Nel frattempo, puoi consultare l’elenco completo dei giochi regalati da Epic dal 2018 a oggi visitando la pagina dedicata alla promozione settimanale.