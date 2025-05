Un piccolo cult Xbox a soli 1,99 euro su PlayStation Store

Dal 8 maggio 2025, un action game che ha segnato un’epoca su Xbox è in offerta a soli 1.99 euro su PS Store, nell’ambito della nuova promozione Next Level Savings.

La versione del 2021 di Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, uscita su PS4, è scontata del 90% e sarà disponibile a questo prezzo fino al 22 maggio.

Per chi non lo conoscesse, Stubbs the Zombie (che trovate anche su Amazon) è un gioco che può essere descritto come un "reverse horror": ambientato nel 1959 retro-futuristico, il giocatore non interpreta il ruolo di un umano che deve combattere contro gli zombie, ma quello di uno zombie stesso.

Il suo compito? Uccidere le persone e mangiarne il cervello. Una premessa che ha suscitato qualche polemica per il suo contenuto "cannibalico", ma che resta un titolo originale e divertente.

Il gioco - che trovate qui - è ben strutturato, con un trofeo Platinum abbastanza semplice da ottenere e una modalità co-op che lo rende ancora più interessante da giocare in compagnia. Stubbs the Zombie è compatibile con PS5, ma non è parte della libreria di streaming cloud di PS Plus Premium.

La trama recita: «È il 1959 e la città di Punchbowl, in Pennsylvania, è un faro di progresso e vita ideale. Mostra ai vivi che la legge e l’ordine non sono nulla di fronte a un morto in missione. Il tuo ragazzo è tornato, Maggie, e Punchbowl avrà problemi!»

Se siete alla ricerca di un titolo divertente e fuori dagli schemi, questa offerta potrebbe essere la giusta occasione per riscoprire un gioco che, pur essendo passato un po’ inosservato, ha il suo fascino.

