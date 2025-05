PlayStation Store, offerte "Un livello di sconti superiore" fino al 90%: ecco le migliori

PlayStation Store ha appena inaugurato le nuove promozioni "Un livello di sconti superiore": nome decisamente ambizioso, ma che riflette la quantità di videogiochi e contenuti aggiuntivi disponibili in offerta.

Anche in questa occasione potrete infatti risparmiare fino al 90% su tantissimi prodotti, tra i quali troverete non solo videogiochi di terze parti imperdibili, ma anche alcune delle esclusive PlayStation Studios più apprezzate (trovate gift card per i vostri acquisti su Amazon).

Abbiamo consultato accuratamente l'elenco di offerte disponibili, segnalando per voi quelli che riteniamo essere i migliori giochi in sconto da non lasciarvi scappare su PlayStation Store:

PlayStation Store: migliori giochi in offerta

Age of Mythology Retold: Premium Edition a 37,49€ (anziché 49,99€)

a 37,49€ (anziché 49,99€) Assassin's Creed Valhalla: Complete Edition a 34,99€ (anziché 139,99€)

a 34,99€ (anziché 139,99€) Batman: Arkham Knight a 2,99€ (anziché 19,99€)

a 2,99€ (anziché 19,99€) Bloodborne a 9,99€ (anziché 19,99€)

a 9,99€ (anziché 19,99€) Crash Bandicoot 4: It's About Time a 23,09€ (anziché 69,99€)

a 23,09€ (anziché 69,99€) Dark Souls III: Deluxe Edition a 34,99€ (anziché 69,99€)

a 34,99€ (anziché 69,99€) Demon's Souls a 39,99€ (anziché 79,99€)

a 39,99€ (anziché 79,99€) Diablo IV: Pacchetto Espansione a 47,99€ (anziché 79,99€)

a 47,99€ (anziché 79,99€) Dragon Ball Z Kakarot: Deluxe Edition a 19,79€ (anziché 89,99€)

a 19,79€ (anziché 89,99€) Dragon's Dogma 2 a 39,74€ (anziché 74,99€)

a 39,74€ (anziché 74,99€) Ghost of Tsushima: Director's Cut a 39,99€ (anziché 79,99€)

a 39,99€ (anziché 79,99€) Gran Turismo 7 25th Anniversary Edition a 59,99€ (anziché 99,99€)

a 59,99€ (anziché 99,99€) Grounded a 19,99€ (anziché 39,99€)

a 19,99€ (anziché 39,99€) Hazelight Bundle a 19,79€ (anziché 59,99€)

a 19,79€ (anziché 59,99€) Marvel's Spider-Man: Edizione GOTY a 29,99€ (anziché 49,99€)

a 29,99€ (anziché 49,99€) Metaphor ReFantazio: Atlus 35th Anniversary a 64,99€ (anziché 99,99€)

a 64,99€ (anziché 99,99€) Need for Speed Heat a 6,99€ (anziché 69,99€)

a 6,99€ (anziché 69,99€) Persona 5 Royal a 23,99€ (anziché 59,99€)

a 23,99€ (anziché 59,99€) Prince of Persia The Lost Crown a 19,99€ (anziché 39,99€)

a 19,99€ (anziché 39,99€) Rayman Legends a 3,99€ (anziché 19,99€)

a 3,99€ (anziché 19,99€) Resident Evil 4 a 19,99€ (anziché 39,99€)

a 19,99€ (anziché 39,99€) Rise of the Ronin a 49,59€ (anziché 79,99€)

a 49,59€ (anziché 79,99€) RoboCop: Rogue City a 8,99€ (anziché 59,99€)

a 8,99€ (anziché 59,99€) Skyrim Anniversary Edition a 18,14€ (anziché 54,99€)

a 18,14€ (anziché 54,99€) Silent Hill 2 Deluxe Edition a 51,99€ (anziché 79,99€)

a 51,99€ (anziché 79,99€) Sniper Elite: Resistance a 41,99€ (anziché 59,99€)

a 41,99€ (anziché 59,99€) Sonic X Shadow Generations Digital Deluxe a 41,99€ (anziché 59,99€)

a 41,99€ (anziché 59,99€) Star Wars Jedi Survivor: Deluxe Edition a 34,99€ (anziché 99,99€)

a 34,99€ (anziché 99,99€) The Last of Us Remastered a 9,99€ (anziché 19,99€)

a 9,99€ (anziché 19,99€) Uncharted: The Nathan Drake Collection a 9,99€ (anziché 19,99€)

Come sempre ricordiamo che questa è solo una selezione parziale delle numerose offerte disponibili, dato che potrete trovare oltre 2600 giochi e contenuti aggiuntivi in sconto.

Potete vedere tutti i giochi a prezzo ridotto con la promozione "Un livello di sconti superiore" dirigendovi direttamente alla seguente pagina ufficiale, ma vi ricordo che le offerte termineranno il 22 maggio 2025.