Un "pezzo" di GTA 6 sarebbe apparso in GTA Online

GTA Online sembra aver aggiunto un cosmetico direttamente dal trailer di GTA 6, dando evidentemente il via alla transizione verso una nuova era per il gioco online.

Il sequel di GTA V (trovate l’edizione current-gen ) è infatti uno dei giochi più attesi del prossimo anno.

Per quanto si sia analizzato l'esplosivo trailer di GTA 6 di dicembre in ogni minimo dettaglio, a quanto pare qualcosa è sfuggito.

Nel trailer, c'è una breve inquadratura di una donna in bikini che se ne va in giro per una piscina sul tetto e, se si guarda attentamente, si può notare che indossa una collana d'argento con un ciondolo.

Ebbene, un fan di GTA dal nome DogWifDreads su Reddit (grazie, GamesRadar) ha notato che la collana sembra essere stata aggiunta a GTA Online nell'ultimo aggiornamento, intitolato Bottom Dollar Bounties.

DogWifDreads ha condiviso delle foto di confronto tra la clip del trailer di GTA 6 e il proprio personaggio di GTA Online che indossa il nuovo cosmetico, e sembra proprio che si tratti della stessa collana.

Questo nuovo cosmetico di GTA Online probabilmente non ha alcun significato particolare oltre a quello di segnalare l'inizio della transizione del gioco online verso l'era di GTA 6, ma è anche normale a che i fan di Rockstar stiano speculando su cos'altro potrebbe significare.

Due fan teorizzano che il prezzo della collana potrebbe essere una presa in giro della data di uscita anche se, molto più verosimilmente, quella collana è davvero solo una collana, e nulla più.

Del resto, al momento non sappiamo neppure come si evolverà GTA Online dopo il lancio di GTA 6, anche se pare ci siano grandi progetti in cantiere.

GTA 6 a parte, la stessa Take-Two avrebbe di recente detto tra le righe che il sesto capitolo non sarà di certo la fine per il franchise di Rockstar.