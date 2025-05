Era da un po’ che lo stavamo tenendo d’occhio, e finalmente ci siamo: Rematch è disponibile da oggi in versione beta gratuita su Xbox, PlayStation e PC.

Dopo le anteprime che lo hanno definito uno dei possibili colpi grossi su Game Pass (potete abbonarvi su Amazon), è arrivato il momento di provarlo in prima persona.

Per mettere le mani su Rematch prima dell’uscita ufficiale in particolare su Xbox, tutto ciò che ti serve è una console Xbox e l’app Xbox Insider Hub installata. Ecco i passaggi:

Avvia l’Insider Hub Scorri in basso fino alla sezione “Anteprime” / “Previews” Cerca Rematch Beta nell’elenco Se disponibile, iscriviti gratuitamente: verrai reindirizzato alla pagina di download “Closed Beta” sullo Store

Se non lo trovi lì, non disperare: c’è una seconda via. Il sito ufficiale di Rematch sta accettando registrazioni per ricevere una beta key.

Tuttavia, questo metodo potrebbe richiedere più tempo per ricevere l’accesso, quindi l’Insider Hub rimane la strada più veloce.

La beta, come da programma ufficiale, sarà attiva fino a venerdì 31 maggio alle 14 ora italiana, dopodiché si dovrà attendere il rilascio completo su Game Pass.

L’uscita ufficiale di Rematch è invece fissata per il 19 giugno 2025, e sarà compreso nel catalogo Game Pass fin dal day one.

Considerando i feedback ultra-positivi arrivati dalle fasi di test, le aspettative sono alte: potrebbe essere uno dei titoli più forti del prossimo mese per gli abbonati al servizio Microsoft.

Se siete fan delle sfide online o anche solo curiosi di scoprire una possibile nuova hit, questa beta è da scaricare subito. E chissà: magari tra qualche settimana ne parleremo come del nuovo fenomeno competitivo dell'estate.

Se siete fan delle sfide online o anche solo curiosi di scoprire una possibile nuova hit, questa beta è da scaricare subito. E chissà: magari tra qualche settimana ne parleremo come del nuovo fenomeno competitivo dell'estate.