Un horror della scorsa gen potrebbe presto "tornare in vita"

A sorpresa, uno dei giochi horror multiplayer più discussi della scorsa generazione potrebbe presto tornare sulla scena.

Secondo un comunicato stampa diffuso da Striker Entertainment, nuova agenzia responsabile della gestione dei diritti legati al franchise di Venerdì 13, ci sarebbero piani per nuovi modi per connettersi con l’eredità di Jason Voorhees, il che ha subito acceso le speranze dei fan per un possibile ritorno di Friday the 13th: The Game.

Uscito nel 2017, il gioco — un survival horror multiplayer in cui un gruppo di giocatori interpreta gli adolescenti in fuga mentre uno controlla il letale Jason — ha avuto una storia travagliata.

Nonostante una ricezione critica altalenante e diversi problemi tecnici al lancio, il titolo è riuscito a conquistare un seguito affezionato, diventando quasi un fenomeno di culto. Purtroppo, le complicazioni legate alla licenza ne hanno causato la rimozione dagli store digitali, lasciando la community orfana del gioco.

Nel comunicato, Friday the 13th: The Game viene citato solo una volta, ma è abbastanza per sollevare interrogativi e speculazioni. Striker Entertainment, insieme a Sheri Conn (CMO di Horror), si occuperà della gestione globale del marchio Jason Universe, una sorta di contenitore ufficiale per il franchise horror.

Non è chiaro, tuttavia, se si tratti di un semplice rilancio del titolo esistente (avvistabile su Amazon), magari con migliorie e aggiornamenti, oppure dell’annuncio non dichiarato di un nuovo progetto videoludico dedicato all’iconico assassino con la maschera da hockey.

In un panorama sempre più affollato di horror asimmetrici (come Dead by Daylight o il più recente Texas Chainsaw Massacre), Friday the 13th aveva una sua identità molto precisa.

Un ritorno, magari aggiornato alle nuove tecnologie e piattaforme, sarebbe non solo nostalgico, ma anche una reale occasione di riscatto. Speriamo che dietro quelle righe ci sia molto più di quanto vogliano farci credere, e che ce lo dicano presto.